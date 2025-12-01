さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。

本稿では、2025年12月に開催されるNTTドコモの「d払い」や「dポイント」でお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。還元ポイントはdポイント。

ビックカメラでdポイント3倍キャンペーン

12月1日～31日までの期間中、ビックカメラの対象店舗（オンラインは除く）で支払い時にdポイントカードなどを提示すると、通常の3倍分ポイント還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、期間合計2000ポイントまで。

ノジマで最大1万ポイントが当たるキャンペーン

12月1日～2026年2月28日までの期間中、ノジマの対象店舗でノジマアプリとdポイントカードを提示のうえ、期間合計5ポイント以上貯める買い物をすると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが100人、5000ポイントが200人、200ポイントが6300人。抽選にはずれたユーザーには5ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。

海鮮バイキングいろはで10倍還元キャンペーン

12月6日～2026年1月5日までの期間中、海鮮バイキングいろは東京ドームシティミーツポート店で、会計時にdポイントカードを提示すると、通常ポイントに加えて通常の9倍分のポイントが還元される。

キャンペーンエントリーが必要。還元上限は、3000ポイントまで。

and STで1000ポイントが当たるキャンペーン

12月12日～28日までの期間中、and ST Webストアとand STの街のお店で、1回あたり200円以上を会計してdポイントを1ポイント以上貯めると、抽選で1000人に1000ポイントが進呈される。

ENEOSで最大1万ポイントが当たるキャンペーン

12月15日～2026年1月31日までの期間中、モバイルEneKeyとdポイントを連携のうえ、1回の給油で3ポイント以上貯めると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが100人、1000ポイントが1000人、100ポイントが1万人。

加えて、ENEOS公式アプリに初めてマイカー登録すると、もれなく200ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。

髙島屋で最大1万ポイントが当たるキャンペーン

12月17日～2026年1月13日までの期間中、髙島屋各店とグループのショッピングセンター・レストラン街での会計時に、dポイントカードを提示し期間後右傾100ポイント以上貯めると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが50人、1000ポイントが250人、100ポイントが2500人。

エディオンのECサイトで最大15倍ポイント還元

12月10日～21日までの期間中、エディオンネットショップで対象商品が最大15倍分ポイント還元される。

めちゃコミックで最大1万ポイントが当たるキャンペーン

12月12日～25日までの期間中、めちゃコミックの対象サービスで1100円以上のポイントを購入すると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、1万ポイントが30人、5000ポイントが140人、100ポイントが1万人。はじめてめちゃコミックでdポイントをためたユーザーは、当選確率が20倍になる。

加えて、はじめてめちゃコミックのアカウントとdポイントを連携させると、もれなく100ポイントが進呈される。

エアウォレットで2000ポイント進呈キャンペーン

12月26日までの期間中、リクルートとdアカウントのID連携を行ったうえ、エアウォレットアプリのダウンロード、COIN＋のアカウント作成、金融機関口座登録、本人確認申請ののち、エアウォレットアプリで累計1万円以上をチャージすると、2000ポイントが進呈される。

エディオンで最大3万ポイントが当たるキャンペーン

12月19日～2026年2月28日までの期間中、d払いで5000円以上決済すると、抽選で最大3万ポイントが進呈される。

特典と当選数は、3万ポイントが50人、1万ポイントが150人、1000ポイントが2000人。

キャンペーンエントリーが必要。

コミックシーモアで最大1000ポイント還元キャンペーン

12月1日～31日までの期間中、はじめてコミックシーモアでd払い決済を期間合計550円以上利用すると、期間中の決済合計金額に応じて最大1000ポイントが還元される。

還元額は、決済額が550円～1099円までで500ポイント進呈、1100円以上の決済で1000ポイントが還元される。

キャンペーンエントリーが必要。

WINTICKETで最大1万ポイントが当たるキャンペーン

12月1日～2026年1月12日までの期間中、WINTICKETで期間合計3000円以上チャージしdポイントを合計15ポイント以上ためると、抽選で150人に1万ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。d払いでチャージすると、当選確率が2倍になる。

ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100

ボーナスポイント獲得でもれなくdポイント

2026年2月29日までの期間中、dポイントカードを提示してボーナスポイントを獲得すると、追加でdポイント（期間・用途限定）10ポイントが進呈される。

キャンペーンエントリーが必要。エントリーは期間中1回で有効となり、条件達成は各月ごとに判定。最大4カ月で合計40ポイントがもらえる。

抽選で最大777倍～888倍のdポイント

期間中にエントリーし、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選で5万名にdポイント（期間・用途限定）が当たる。

第1弾は11月1日～11月30日。100名に777倍、1000名に77倍、4万8900名に2倍のポイントが進呈される。さらに、ボーナスポイントを獲得またはd払いを利用すると、それぞれ当選確率が77倍、合計154倍となる。

第2弾は12月1日～12月31日。100名に888倍、1000名に88倍、4万8900名に2倍のポイントが進呈される。こちらも、ボーナスポイント獲得またはd払い利用で当選確率が88倍、合計176倍に上がる。

エントリーは第1弾・第2弾共通で、第1弾期間中にポイントをため、第2弾期間中にエントリーした場合も第1弾の抽選対象となる。

トイザらス・ベビーザらス、777万ポイントを山分け

11月22日～12月25日の期間中、エントリーのうえ、dポイントを1ポイント以上ためると、777万ポイントを山分け進呈する。

購入金額が多いほど口数が増え、合計購入額3000円ごとに1口追加（上限10口）。1口あたり200ポイントが進呈される。

コート・ダジュール、dポイント5倍キャンペーン

11月14日～2026年1月31日の期間中、対象店舗でd払いを利用すると、通常ポイントに加えてキャンペーンポイント4倍が進呈される。

エントリーは11月1日から可能で、進呈上限は3000ポイント。

資生堂オンラインストア、抽選で最大100％還元

11月6日～12月5日の期間中、エントリーのうえ、資生堂オンラインストアでd払いを利用すると、抽選で最大＋100％のdポイント（期間・用途限定）が当たる。

当選内容は、100名に＋100％、500名に＋10％、8000名に＋1％。進呈上限は1万ポイント。

エントリーが必要で、2023年5月8日～2025年11月5日の間に同ストアでd払いを利用していない、または初めて利用するユーザーは当選確率が100倍となる。

地域のキャンペーン情報

全国の商店街や地域など、対象店舗でd払い決済すると、ポイント還元されるキャンペーンが開催されている。

山形県上山市：12月31日までの期間中最大10％ 千葉県君津市：2月31日までの期間中最大10％ 東京都青梅市：12月26日までの期間中最大30％ 東京都利島村：2026年1月31日までの期間中最大30％ 岐阜県岐阜市：12月25日までの期間中、最大20％

など。