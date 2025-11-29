【Amazon ブラックフライデー 48時間限定セール 第3弾】 開催期間：11月29日0時～11月30日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazonブラックフライデー 48時間限定セール 第3弾」の対象商品にダイソンのハンディクリーナーが追加された。

本商品は、「Dyson V12」のAmazon限定シンプルモデル。パワフルで小型なDyson Hyperdymiumモーターが高速回転、微細なホコリから大きなゴミまで、しっかり吸い取る。

「Radial Root Cyclone（ラジアルルート サイクロン）テクノロジー」が生み出す遠心力で気流からゴミやホコリを取り除く。これにより、使いはじめから、クリアビンが満杯になるまで、パワフルな吸引力が変わらない。最長60分の連続運転で、広い部屋でもすみずみまで掃除できる。また、ツールを付け替えると、スティッククリーナー、布団クリーナー、車の中の掃除に便利なハンディクリーナーとして使用できる。液晶ディスプレイ搭載。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】 Dyson V12 Origin（SV49 OR）