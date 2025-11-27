この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が暴露！『65歳まで働いて損をしている人多数います！一番得できる退職のタイミング教えます！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が、『65歳まで働いて損をしている人多数います！一番得できる退職のタイミング教えます！』と題した動画を公開した。脱・税理士の菅原氏が、失業保険を最大限活用するための退職タイミングについて詳細に解説している。



菅原氏は冒頭で「定年になってから辞めるのが一番損」と断言する。多くの人が定年まで勤め上げることを当然と考えているが、失業保険制度の構造上、退職のタイミング次第で受給額に極めて大きな差が生じるという。



氏によれば、65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」の対象となる。この制度は給付日数が最大50日分と限定的だ。一方、65歳未満で退職した場合は通常の「失業保険（基本手当）」の対象となり、雇用保険加入期間が20年以上であれば給付日数は150日に達する。この日数の差が、受給総額で3倍もの開きを生む要因となる。



具体例として、賃金日額1万円・雇用保険加入期間20年以上の人が退職した場合を比較すると、65歳での退職では高年齢求職者給付金が約30万円にとどまるのに対し、65歳直前の退職であれば失業保険が約90万円となり、その差は歴然である。



ここで最も重要なのが退職日の設定だ。菅原氏は「誕生日の前日に満年齢に達する」という法律上のルールに着目する。65歳の誕生日前日に退職した場合、すでに65歳と見なされ、給付額の少ない高年齢求職者給付金の対象となってしまう。このため、より多くの失業保険を受け取るには「誕生日の2日前までに退職する必要がある」と強調している。



定年まで誠実に働き続けた人がかえって損をするという制度の構造を、菅原氏は「カラクリ」と表現する。退職を検討する段階では、自身の誕生日と退職予定日を照合し、最適なタイミングを見極めることが求められるだろう。定年退職を控えた世代にとって、制度の細部を理解することが数十万円単位の受給差を生む事実は看過できない。