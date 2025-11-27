パリ五輪柔道女子48kg級の金メダリスト・角田夏実（33）が、11月21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。モーニングルーティンの様子を公開した。

「私のリアルなモーニングルーティンです☆」と題され、 「角田夏実の部屋」に投稿された動画は、寝起きの角田の姿や、早朝ランニングする様子などをおさめたもの。

角田は、「まず起きたらベッドの上でストレッチが日課です」という字幕を入れつつ、黒の短パン・Tシャツのパジャマ姿のまま体を動かした。朝食づくりを終えると、黒のジャージ姿に着替えて、朝の河川敷をランニング。「いつも朝、4キロコースを20分～30分かけてゆっくりジョギングしてきています」と説明している。

その後、手作りの朝食を前に、目玉焼きの黄身の部分にのみ醤油をかける独特の食べ方を紹介しつつ、今井元コーチらと0泊2日で韓国を”弾丸旅行”したと明かした。また、お風呂上がりのパック姿や、コーヒータイムを楽しむシーンなども公開された。

この投稿には、YouTubeユーザーからは、「寝起きですっぴんでも、めちゃくちゃ可愛すぎる～更に惚れました～」「メイクなしでもめっちゃ可愛いよ」「流石、トップアスリート！ 朝飯前からすごくトレーニングしますね」「目玉焼きの食べ方、斬新ですが良いなコレって思いました」「なっちゃんの料理食べてみたい、将来の旦那がうらやましいです」といった称賛のコメントが寄せられている。