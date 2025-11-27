東京ミッドタウン「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」
◆東京ミッドタウン「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」
イメージ
東京ミッドタウンでは、2025年11月13日（木）から12月25日（木）まで、クリスマス気分が高まる「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」を開催。
しゃぼん玉と雪の演出が美しいイルミネーションや、ゴールドの光に包まれる「光の散歩道」、館内の「サンタツリー」が登場するほか、クリスマスマルシェや屋外で楽しむアイススケートも。クリスマスの多彩なコンテンツを満喫しよう。
過去の様子
しゃぼん玉や雪の演出に、光と音が美しいイルミネーションショー「CHRISTMAS GARDEN LIGHTS」
東京ミッドタウン内の「ミッドタウン・ガーデン」では、メインイルミネーション「CHRISTMAS GARDEN LIGHTS」を開催。歩くたびに物語が広がる光の体験をお届けする。ミッドタウン・ガーデン内の遊歩道を進むと、幻想的なしゃぼん玉や雪の演出、光と音が織りなすイルミネーションショーなど、ドラマチックな世界観が目の前に広がる。
昨年大好評だったしゃぼん玉・雪の演出を今年は実施回数を増やして開催。オリジナル楽曲と連動した3分間のショーは、きっと特別な時間になるはず。
DATA
【期間】2025/11/13（木）〜12/25（木）
【時間】17:00〜23:00
【演出】12/12（金）までの期間限定でしゃぼん玉（3分に1回）と雪（12分に1回）の演出を実施
【場所】ミッドタウン・ガーデン
【料金】無料
イメージ
さまざまな色に変化する幻想的なもみの木のツリー
さらに、東京ミッドタウンの象徴的な存在として親しまれている、本物のもみの木を使ったクリスマスツリー「EMOTION PALETTE TREE」もミッドタウン・ガーデンに登場。ゴールドの光がきらめき、幻想的な雰囲気を演出する。
今年のテーマは「感情のパレット」。それぞれのクリスマスストーリーで生まれるさまざまな「エモーション」を色に例え、光が多彩な色へと変化する表情豊かなツリーを楽しんで。
DATA
【期間】 2025/11/13（木）〜12/25（木）
【時間】 17:00〜23:00
【場所】 ミッドタウン・ガーデン
【料金】 無料
過去の様子
ウィンターシーズンを通して楽しめる約34万球のイルミネーション
東京ミッドタウンのガーデン入り口からやさしい光で誘う「光の散歩道」。ゴールドの上品な光が心温かくなるひとときを演出してくれる。
歩くたびにきらめく光景が広がる空間は、思わず足を止めて写真を撮りたくなる美しさ。家族や友人、大切な人との思い出に残る場所として、冬ならではの特別な景色を見せてくれる。光の散歩道はガーデンエリアに面したレストランからも楽しめるのでぜひ注目して。
DATA
【期間】2025/11/13（木）〜2026/2/23（月・祝）
【時間】17:00〜23:00 ※状況により変更の可能性あり
17:00点灯・23:00消灯演出、毎時00分に調光演出あり（ガーデンエリアのみ）
【場所】ミッドタウン・ガーデン、プラザ 1F
【料金】無料
過去の様子
ガレリア1階のツリーシャワーが「サンタツリー」に大変身、サステナブルな取り組みも
4層吹き抜けの大空間にあるツリーシャワーが、高さ約4mの「サンタツリー」に変身。クリスマスに向けて準備するサンタたちやトナカイがツリーの下にも並び、さまざまなサンタが館内をにぎやかな雰囲気に。なかには、ミッドタウン・ガーデン内の木々の剪定枝を再利用しミニツリーを作っているサンタや、サンタツリーから抜け出し館内やミッドタウン・ガーデンにお出かけしている気まぐれなサンタがいるかも。
昨年に引き続き、今年も剪定枝を再利用したミニツリーをサンタツリーの周りに配置するなど、サステナブルな取り組みもしているのでチェックしてみて。
DATA
■サンタツリー
【期間】2025/11/13（木）〜12/25（木）
【時間】11:00〜23:00
【場所】ガレリア 1F ツリーシャワー
【料金】無料
過去の様子
屋外でアイススケートが楽しめる「MIDTOWN ICE RINK」を今年も開催
東京ミッドタウンの冬の風物詩、「MIDTOWN ICE RINK（ミッドタウン アイスリンク）」が今年もクリスマスシーズンから登場。都内の屋外アイススケートリンクでは最大級。本物の氷の上でスケートができるこのイベントは、家族や友人、恋人と楽しむのにもぴったり。
今年はスキンケアブランドYunth（ユンス）とコラボレーション。さらに盛り上がりを見せる「MIDTOWN ICE RINK」は2月23日（月・祝）まで開催されるので、ウィンターシーズンを通してたっぷりと楽しもう。
DATA
【期間】2025/11/21（金）〜2026/2/23（月・祝）
※2026/1/1（木・祝）は休館日のためクローズ
【時間】11:00〜21:00（受付20:00まで）
※2025/11/21（金）は営業時間が変更となる可能性がございます
※開催状況についてはオフィシャルサイトをご確認ください
【場所】東京ミッドタウン 芝生広場
【料金】
大人（高校生以上）2,000円／ホリデー期間 2,300円
小人（中学生以下）1,400円／ホリデー期間 1,700円
※ホリデー期間：2025/12/13（土）〜2026/1/4（日）
【貸靴料】500円
【入場料】付き添いの方 300円
【その他料金】そり 20分500円
※そりの貸出は、平日11:00〜18:00（最終受付17:40）
※ご利用には手袋が必要です。会場での販売（300円）もございます
※価格は全て税込
【リンクサイズ】20m×42m（840平方メートル）
昨年の様子
クリスマスマルシェやフォトスポット、コンサートなどクリスマスを盛り上げるイベントも
昨年好評だったクリスマスマルシェが今年も登場し、クリスマスを彩るさまざまなアイテムが用意される。大切な方への贈り物や自分へのご褒美に、クリスマス気分を盛り上げるアイテムはいかが。
また「Your Christmas Story」をテーマにした「Feathery Snow Tree（クリスマス館内装飾）」が館内各所で演出。ガレリア3階には館内装飾と一体となったフォトスポットが初登場する。
さらに、プロの演奏者による生演奏が楽しめる「CHRISTMAS ENSEMBLE」も2日間限定で開催。東京ミッドタウンでクリスマスの名曲に浸る、忘れられないひとときをどうぞ。
DATA
■クリスマスマルシェ
【期間】2025/11/13（木）〜12/25（木）
【時間】11:00〜21:00
【場所】ガレリア B1F
■Feathery Snow Tree（クリスマス館内装飾）
【期間】2025/11/13（木）〜12/25（木）
【時間】11:00〜21:00
【場所】ガレリア各所
■CHRISTMAS ENSEMBLE
【開催日】2025/12/6（土）、12/7（日）
【時間】1回目15:00〜／2回目17:00〜／3回目19:00〜 ※各回30分予定
【場所】ガレリア 2F lucien pellat-finet前
【料金】無料
イメージ
