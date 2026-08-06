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グランド ハイアット 東京で南仏気分！テラス席で楽しむ夏限定のディナーセミビュッフェを編集部が体験
◆グランド ハイアット 東京で南仏気分！テラス席で楽しむ夏限定のディナーセミビュッフェを編集部が体験東京・六本木の「グランド ハイアット 東京」…
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【外苑前・IFUJI】無垢の木から生み出される美しく機能的な品々に出会う
◆【外苑前・IFUJI】無垢の木から生み出される美しく機能的な品々に出会う2026年、外苑前に誕生した工芸ブランドの「IFUJI」は、無垢の木で作られた美…
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3,000円台でかなう！新宿のおひとりさまご褒美ランチ5選。ホテルランチやカウンター席で贅沢時間
◆3,000円台でかなう！新宿のおひとりさまご褒美ランチ5選。ホテルランチやカウンター席で贅沢時間画像：オールデイダイニング樹林／京王プラザホテル…
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笑顔あふれる家族時間を。大阪・梅田で夏休みに利用したい個室レストラン7選
◆笑顔あふれる家族時間を。大阪・梅田で夏休みに利用したい個室レストラン7選画像：梅田なだ万茶寮（大阪・梅田）夏休みは、家族揃って食卓を囲む機…
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東京・横浜ホテルの北海道ビュッフェ5選。ズワイガニや北海道産牛のローストビーフを心ゆくまで。時間無制限や特製スイーツも
◆東京・横浜ホテルの北海道ビュッフェ5選。ズワイガニや北海道産牛のローストビーフを心ゆくまで。時間無制限や特製スイーツも北海道の絶品グルメを…
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暑い日は駅直結で快適！池袋で2,000円台から楽しめるおひとりさまランチ3選
◆暑い日は駅直結で快適！池袋で2,000円台から楽しめるおひとりさまランチ3選画像：BIKiNimedi池袋東武店暑い日は、駅からお店までの移動もできるだけ…
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「銀座 恣時」で記念日ディナーを体験。天ぷらも炭火焼きも好きなだけ味わえるオールインクルーシブ
◆「銀座 恣時」で記念日ディナーを体験。天ぷらも炭火焼きも好きなだけ味わえるオールインクルーシブ2026年7月22日（水）にグランドオープンした「銀…
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで北海道の夏ビュッフェを編集部が体験。滞在時間無制限プランも！
◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで北海道の夏ビュッフェを編集部が体験。滞在時間無制限プランも！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ2階、…
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【神戸北野ホテル】兵庫五国の恵みを味わう贅沢ランチ。デザートワゴンまで楽しめるフレンチコースを編集部が体験
◆【神戸北野ホテル】兵庫五国の恵みを味わう贅沢ランチ。デザートワゴンまで楽しめるフレンチコースを編集部が体験神戸・北野の異人館街に佇む神戸北…
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桃・マンゴー・メロンが主役！都内ホテルで8月末まで開催中のサマーフルーツビュッフェ4選
◆桃・マンゴー・メロンが主役！都内ホテルで8月末まで開催中のサマーフルーツビュッフェ4選画像：GARDENLOUNGE／ホテルニューオータニ、オールデイダ…
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東京・横浜で20時以降入店OKの夜アフタヌーンティー5選。仕事帰りのデートにもおすすめ！
◆東京・横浜で20時以降入店OKの夜アフタヌーンティー5選。仕事帰りのデートにもおすすめ！画像：TheUnionBar＆Lounge／ハイアットリージェンシー横浜…
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動物嫌いだった母が、唯一愛した犬ココロ。家族みんながココロに夢中になった日々の記録。/犬からの手紙が教えてくれたこと（5）
◆動物嫌いだった母が、唯一愛した犬ココロ。家族みんながココロに夢中になった日々の記録。/犬からの手紙が教えてくれたこと（5）犬はあなたに愛され…
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LOCAL MIN. 雨の夜、住宅街にぽつんと灯る本屋の明かりはまるで月のようで
◆LOCAL MIN.雨の夜、住宅街にぽつんと灯る本屋の明かりはまるで月のようでローカルへの逃避行を愛する編集部員が、「スマホで買える本を旅先の本屋…
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香水で洗う。LOAから、髪に香りを纏うシャンプー＆トリートメントが誕生！
◆香水で洗う。LOAから、髪に香りを纏うシャンプー＆トリートメントが誕生！LOAから、シリーズ初となるシャンプー・トリートメント「LOA THE SHAMPOO…
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OZmall編集部が発掘したメッセージプレートの凄腕職人を紹介！大切な人の記念日に選びたい世界にひとつだけのサプライズを
◆OZmall編集部が発掘したメッセージプレートの凄腕職人を紹介！大切な人の記念日に選びたい世界にひとつだけのサプライズを記念日や誕生日、プロポー…
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コンラッド東京「ピーチフル・アフタヌーンティー」を編集部が実食。桃の魅力を詰め込んだスイーツに舌鼓
◆コンラッド東京「ピーチフル・アフタヌーンティー」を編集部が実食。桃の魅力を詰め込んだスイーツに舌鼓コンラッド東京のバー＆ラウンジ「トゥエン…
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ロイヤルパークホテルの「お月見チャイニーズアフタヌーンティー」。本格点心や中国菓子が盛られた大きなセイロは圧巻！
◆ロイヤルパークホテルの「お月見チャイニーズアフタヌーンティー」。本格点心や中国菓子が盛られた大きなセイロは圧巻！※写真は2名分ロイヤルパー…
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ヒルトン東京から、パンが主役の秋アフタヌーンティー。「魔法使いのパン工房」をテーマに、10種類のパンメニューが勢揃い！
◆ヒルトン東京から、パンが主役の秋アフタヌーンティー。「魔法使いのパン工房」をテーマに、10種類のパンメニューが勢揃い！ヒルトン東京の2階「バ…
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズから、シャインマスカットのアフタヌーンティー。海を眺めながら贅沢なティータイムを
◆横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズから、シャインマスカットのアフタヌーンティー。海を眺めながら贅沢なティータイムを横浜ベイシェラトン ホテ…
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2026年6月に開業したザ・ゲートホテル大阪 by HULICのナイトハイティーを体験レポート！大阪の夜景を一望できる空間で贅沢時間
◆2026年6月に開業したザ・ゲートホテル大阪 by HULICのナイトハイティーを体験レポート！大阪の夜景を一望できる空間で贅沢時間2026年9月15日（火）…