動物嫌いだった母が、唯一愛した犬ココロ。家族みんながココロに夢中になった日々の記録。/犬からの手紙が教えてくれたこと（5）

◆動物嫌いだった母が、唯一愛した犬ココロ。家族みんながココロに夢中になった日々の記録。/犬からの手紙が教えてくれたこと（5）犬はあなたに愛され…