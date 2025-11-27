この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自社YouTubeチャンネルの大幅リニューアルを発表した。動画『【リニューアルのお知らせ】アスリート社長のチーム経営学 始まります！！』内で、長橋氏はチャンネル名をこれまでの「デジアス君チャンネル」から「アスリート社長のチーム経営学」へと再リブランドすることを明かした。



動画冒頭で長橋氏は「市場の変化に合わせて、私たちも追いついていかないといけない」と語り、度重なるリニューアルの背景には“時流適応”の思想があることを強調。「広告とかマーケティング上も必要ですしね、うまくいかない設計のまま、長らくやることも無駄なんで」と、現状に満足せず絶え間なくアップデートする企業方針を示した。



従来の“マーケティング”中心から“マネジメント・経営”といったテーマも取り入れることで、「同業の方ばっかりが見るようなチャンネルじゃなくて、いろんな経営者や事業責任者の方にも情報を届けたい」と新たな視聴層の拡大を目指す長橋氏。さらに、自社が福利厚生の一環として「ジム手当」など健康増進活動にも注力し、その様子をジムや居酒屋など様々なシチュエーションで撮影するという斬新な方針も披露した。



「仕事の中だけでやるんじゃなくて、ジムでやってる前に撮影したり、会食の前にちょっと撮ったり、ほんと隙間時間で撮ってお届けしていきますので楽しんでいただければ」と語り、「皆さんとともに成長できるチャンネルにしていきたい」と視聴者へのメッセージを送った。



動画の締めでは「デジアス君も引き続きチャンネルに登場しますよ。これからウェブマーケティングの他にも、マネジメント、経営、AI情報も紹介していくので楽しみにしててねー」とキャラクターが呼びかけ、今後の配信に期待を持たせて締めくくった。