¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¤Í¤ë¡¡80ÂåÃËÀ¤È20Âå½÷À¤¬½ÅÂÎ¡¡Æ¨¤²¤¿ÃË¤Î½êºß¤ò³ÎÇ§¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤Ø¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶èÇßÅç¤Î¹ñÆ»4¹æ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¡¢¥±¥¬¿Í¤¬11¿Í½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï10Âå¤«¤é80Âå¤ÎÃË½÷11¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á80Âå¤ÎÃËÀ¤È20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¼«Æ°¼Ö¤âÊ£¿ôÂæ´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Çò¤¤¥»¥À¥ó¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µÒ¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡ÖÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÎÇäÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥«¥®¤Ï¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åð¤ó¤ÀÃË¤Ï¹õ¤Î¾åÃå¤ËÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¼Ö¤ÎÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾×ÆÍ¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î½êºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¤³¤Î¸å¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¯Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£