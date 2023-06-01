【「機動警察パトレイバー EZY」File 1】 5月15日 公開 アニメ「機動警察パトレイバー EZY」File 1が本日5月15日より全国の劇場にて公開される。 「機動警察パトレイバー EZY」は、HEADGEARが贈る「パトレイバー」シリーズの完全新作。AIによる自動化が進む2030年代の日本を舞台に、特殊車両二課第二小隊がレイバー「AV-98Plus イングラム」とともに新た