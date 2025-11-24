ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、結婚相手は「足し算引き算ができる人」がいい
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃ（32歳）が、11月22日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚相手に求める条件のひとつとして「足し算引き算ができる」を挙げ、その理由を語った。
きょんちぃは今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、井桁弘恵、ダレノガレ明美と共に出演。結婚相手を見極める「婚活マイチェックリスト」を実際にやってみることに。
その中で「足し算引き算ができる」という条件を挙げたきょんちぃは「なんか…ギリできない人いるじゃないですか。例えば、600円のお会計のときに、私が1100円出したとき『お前、100円いらねぇよ！』みたいなこと言ってくるヤツは（笑）。『お前バカかよ！100円いらねぇよ！』みたいなの。マジだりぃ…ってなる」と話し、ダレノガレは「いる（笑）。そういう人いる（笑）」と頷き、井桁も大笑い。
きょんちぃは「恥ずいっす。レジ前で、レジのお姉さんとかいるのに、『コイツめっちゃバカなやつと付き合ってる』（と思われる）。バカは好きなんですけど、行き過ぎたバカはちょっと…」と語った。
