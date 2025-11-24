【開幕】Amazon ブラックフライデーでiPadが最大19%オフに
いよいよ2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がスタートしました。期間は12月1日（月）23：59までとなっています。

今回は、人気のiPadをご紹介。気になっていた人はお得に手に入れるチャンスです！

→Amazon「iPad」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

カラフルなオールスクリーンデザインを採用。2025年3月発売の「11インチ iPad」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー

58,800円 → 49,800円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17 Pro）」


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

78,800円 → 64,800円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Intelligenceが作業をサポートしてくれる「11インチ iPad Air」


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

98,800円 → 79,800円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


TOMTiF

【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi 32GB スペースグレイ (整備済み品)

14,800円 → 12,150円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 3,980円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 10,980円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

95,800円 → 79,800円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります