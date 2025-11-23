AI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¤ä¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤¬¡Ö¤«¤ï¤µ¤¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÇÅ¸¼¨¡¡Àîºê»Ô¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
Àîºê»Ô¤È¤«¤ï¤µ¤¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤µ¤¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬22Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡¢ÉÙ»Î¸«¸ø±à¡¢Àîºê¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï10·î¤è¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³±¿¹Ô¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¡Ö¤Î¤ë¡¼¤ÈKAWASAKI¡×¡ÊÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¡Ë¤ä2027Ç¯ÅÙ¤Ë¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Àîºê»Ô¤ÏÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¸ºÊØ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£ºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤äºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¿·¤·¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¿¼¤Þ¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¡Ö¤Î¤ë¡¼¤ÈKAWASAKI¡×¡ÊÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÉÙ»Î¸«¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æ¾è¤ë¾è¹ç·¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤äLINE¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÊÃ±¤ËÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÀîºê»ÔÆâ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£Àîºê»Ô¤¬¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥Ð¥¹±¿Å¾¼êÉÔÂ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÃÏ°è¸òÄÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼ÔÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆËÜ³Ê±¿¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑ¼ÔÍ½Ìó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇºÇÅ¬¤ÊÇÛ¼Ö¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢ÀîºêÄá¸«Î×¹Á¥Ð¥¹¤È¸µÁÄ¥Ë¥å¡¼¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Î×¹Á¥Ð¥¹¤Î88¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Àîºê¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¸µÁÄ¥Ë¥å¡¼¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ³°Éô¥ê¥ó¥¯¡×¤ÈÎ×¹Á¥Ð¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¡¢Î¾¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤ê¤ó¤¿¤ó¡×¤È¡Ö¤Ë¤å¡¼¤¿¤ó¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£11·î¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë±¿¹Ô¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸µÁÄ¥Ë¥å¡¼¥¿¥ó¥¿¥ó¥á¥óËÜÊÞ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤â½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Àîºê»Ô¼«Æ°±¿Å¾¼ÂÁõ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï10·î¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£Àîºê»Ô¤Ï¸½ºß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ´Ä¶¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë4¡ÊL4¡Ë¤Î¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Ï11·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢±©ÅÄÏ¢ÍíÀþ¤Ç¤Î»î¾è¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµÞ¥Ð¥¹¤â¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾·±Îý¼Ö¡×¤òÅ¸¼¨¡£¾èÌ³°÷¤¬°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ë»È¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥¹¤Ç¡¢±¿Å¾Áàºî¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÆ°¤¤òºÙ¤«¤¯µÏ¿¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
EV ¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¥¦¥¨¥¤¥ó¥º¥È¥è¥¿¿ÀÆàÀî¤ÏÂç¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤«¤éÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡×ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥é¥¤¥È¤äÀðÉ÷µ¡¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÂÎ¸³¤ä¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅÅµ¤¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÀÆàÀî¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤â¥È¥è¥¿¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¡¦Êâ¹ÔÎÎ°è¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£»î¾èÂÎ¸³¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü»º¿ÀÆàÀîÈÎÇä¤Ï¡ÖµëÅÅ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ÔÌ±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£