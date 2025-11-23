Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÁÀ¤¤ÌÜ¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó12Áª
¡Ú¤è¤¦¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¡È¾Â¡É¤Ø¡Û
º£Ç¯¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿Amazon¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡£º£¤äÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤¤¤½¤¤¤½¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢GoodsPress Web ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÃ´Åö¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥ä¥Û¥ó¡õ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤³¤ì¤é¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÀè¹Ô¥»¡¼¥ë³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Þ¤º¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Çã¤¦Çã¤ï¤Ê¤¤¡ÊÇã¤¨¤ëÇã¤¨¤Ê¤¤¡Ë¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡È¥¤¥¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¥â¥Î¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Î¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤º¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤ËÆþ¤ì¤ë¥¯¥»¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥¶¡¼¥Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËGoodsPress Web¤Ç¤Ï¡Ú¤è¤¦¤³¤½¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¡È¾Â¡É¤Ø¡ÛÆÃ½¸¤òÆü¡¹¸ø³«Ãæ¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÃ´Åö¡Ö¤Û¤·¤¤¤â¤Î¥ê¥¹¥È¡×¤«¤é¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë12¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ä°úÎ¨¤â´Þ¤á¤Æ°ìµó¤´¾Ò²ð¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬µì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÄ¶¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Ð¤«¤ê¡£¿·¤·¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ä¡¼·¿¡Ë¡ä
1. ¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡ÖACCENTUM Plus Wireless¡×¡Ê1Ëü8600±ß¡Ë
¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¤é¤·¤¤²»¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬1Ëü±ßÂæ¤Ë
³ä°úÎ¨¡§36¡ó°ú¤¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯2·î8Æü
¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç50»þ´ÖºÆÀ¸¤«¤Ä10Ê¬½¼ÅÅ¤Ç5»þ´ÖºÆÀ¸¤È¡¢Ä¹»þ´Ö»È¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Ï¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉANC¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î»¨²»¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¥Î¥¤¥º¸º¿ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½ÉÕ¤¤«¤Ä¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ç¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÅö»þ¤Ç4Ëü±ß¶á¤¤²Á³Ê¤é¤·¤¤¹âµ¡Ç½¤Ö¤ê¤Ï¡¢Ìó2Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÉÔËþ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
2. Bose¡ÖQuietComfort Ultra Headphones¡×¡Ê2Ëü4999±ß¡Ë
Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤é¤ªÁá¤á¤Ë
³ä°úÎ¨¡§30¡ó°ú¤¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯10·î19Æü
º£Ç¯9·î¤ËÂè2À¤Âå¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Bose¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î½éÂå¤Ë¤¢¤¿¤ë¥â¥Ç¥ë¡£Âè2À¤Âå¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢µ¡Ç½¤è¤ê¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Bose¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤éÉð¹ü¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè2À¤Âå¤Ë¤Ê¤ê¾å¼Á¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½éÂå¤Î¼ù»é³°Áõ¤ËÇö¤¤¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥É¤Î¤Û¤¦¤¬Bose¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÂè2À¤Âå¤Ï¡¢¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ê¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤ê¡¢¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤â15¡ó¥ª¥Õ¤Î4Ëü5900±ß¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¹â²Á³Ê¡£Bose¤é¤·¤¤Äã²»¤¬¸ú¤¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È2Ç¯Á°¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÁêÅö¤Ê¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤òÌó2Ëü5000±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
3. nwm¡Önwm ONE¡×¡Ê3Ëü1482±ß¡Ë
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤"¤Ç¤¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
³ä°úÎ¨¡§21¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯7·î18Æü
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É·¿¤Ê¤Î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡£¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¼þÊÕ¤Ç²»¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦NTT¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÉPSZ¡É¤Ç²»Ï³¤ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³°½Ð»þ¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë"¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¥Ü¥¤¥¹"¤ÇÄÌÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢1ÆüÃæ»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÁõÃå´¶¤â¾å¡¹¤Ç¡¢¼ª¤òÊ¤¤¤±£¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ë²Æ¾ì¤Ç¤â¾ø¤ì¤º¤Ë²÷Å¬¤Ê¤³¤È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£·îÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥±¥ë¥È¥ó»ÈÍÑ¤Î¿·¿§¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥°¥ì¥¤¤Ï¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¥¤¤È¥À¡¼¥¯¥°¥ì¥¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÇò¤ä¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¿§¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. Anker¡ÖSoundcore Space One Pro¡×¡Ê1Ëü5990±ß¡Ë
¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¹âÀÇ½¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó
³ä°úÎ¨¡§41¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î29Æü
¸½»þÅÀ¤Ç¤âSoundcore¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ê¤ó¤ÈÌó4³ä°ú¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¡£µ¡Ç½¤ä²»¼Á¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬2Ëü6990±ß¤ÈÍ£°ì¤Î2Ëü±ßÄ¶¤¨¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤È¥Ï¥¤¥ì¥¾¤ä¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¡¢ºÇÂç60»þ´ÖºÆÀ¸¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤Ê¤É¡¢Soundcore¤ÎÂ¾¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¡Ë¡ä
1. Nothing¡ÖEar (open)¡×¡Ê1Ëü4880±ß¡Ë
Nothing¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤â
³ä°úÎ¨¡§40¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î1Æü
¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç°ìÌöÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿±Ñ¹ñNothing¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÌÜ¤Î°ú¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Nothing¤é¤·¤¤¥¹¥±¥ë¥È¥ó¤Ê¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¼þ¤ê¤äÇö·¿¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î¥Õ¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤ä3ÅÀ¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤ÆÊÒ¼ªÌó8.1g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤ËChatGPT¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ¾ÀÜChatGPT¤Ë¼ÁÌä¤·¤ÆÅú¤¨¤òÊ¹¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Nothing¥¹¥Þ¥Û¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. HUAWEI¡ÖFreeClip¡×¡Ê1Ëü7800±ß¡Ë
²÷Å¬¤µ¤ÈÃå¤±³°¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É´°À®ÅÙ¤Ïº£¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹
³ä°úÎ¨¡§36¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯2·î20Æü
¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¡Ê¼ª¤Î¥Õ¥Á¤Ë¶´¤ó¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬¥¤¥Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿Àè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Á¤é¡Ê¥¬¥Á¤ÇºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïambie¤Ç¤¹¡Ë¡£¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ä·Á¾õµ²±¹ç¶â»ÈÍÑ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤éÃå¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É²÷Å¬¡£¥¢¡¼¥àÉôÊ¬¤Ï½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ê¡¢1¡Á2²ó»È¤¨¤ÐÊÒ¼ê¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤ÈÃå¤±³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µå¾õ¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉôÊ¬¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¼ª¤Î±ú¤ßÉôÊ¬¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼ª·ê¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤«¤é²»Ï³¤ì¤âºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¡£Æ±¤¸¥«¥¿¥Á¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Æ°¤Çº¸±¦¤òÈ½ÊÌ¤·¤¿¤ê¡¢ÊÒÂ¦¤À¤±¤Ç»È¤¨¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Shokz¡ÖOpenFit 2¡×¡Ê1Ëü7980±ß¡Ë
¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤ß¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ÎÌó11»þ´ÖºÆÀ¸
³ä°úÎ¨¡§31¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î16Æü
¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëShokz½é¤Î¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖOpenFit 2+¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËDolby Audio¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¤È¥±¡¼¥¹¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¤¬Âç¤¤Êº¹Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢20¡ó¥ª¥Õ¤Î2Ëü2345±ß¤ÈÁ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ç4500±ß¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤éÁ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â½½Ê¬¤«¤È¡£ÊÒÂ¦¤Ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Äã°è¤â¹°è¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¼ÂÎÏ¤ä¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó11»þ´ÖºÆÀ¸¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÀ¡¢4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃÉÊ¼Á¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹üÅÁÆ³·¿¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½À¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
4. Anker¡ÖSoundcore C40i¡×¡Ê8990±ß¡Ë
¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
³ä°úÎ¨¡§31¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯11·î7Æü
¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Ç°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¡£¤½¤í¤½¤í¤Ò¤È¤Ä¤°¤é¤¤»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖSoundcore C40i¡×¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸Soundcore¤Ë¤Ï¡ÖC30i¡×¤È¤¤¤¦ºÇÎ÷²Á¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¤³¤Á¤é¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç17¡ó¥ª¥Õ¤Î4990±ß¤È¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤é¡ÖC40i¡×¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡£°ã¤¤¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖC40i¡×¤Î¤Û¤¦¤¬½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁõÃå´¶¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¾å¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¼ª¤Î¸å¤íÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤ËÈï¤»¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÉÕ¤±¤ë¤È·ä´Ö¤¬¶¹¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Ï¥á¥¬¥Í¤Î¿Í¤ä¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Þ¤º¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ê¥«¥Ê¥ë·¿¡õ¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¡Ë¡ä
1. ¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¡ÖMOMENTUM True Wireless 4¡×¡Ê2Ëü8500±ß¡Ë
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÂçÉý³ä°ú¤Ë
³ä°úÎ¨¡§43¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î1Æü
¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¬ÂçÉý³ä°ú¤Ë¡£È¯Çä¤«¤é1Ç¯È¾°Ê¾å¤¬·Ð¤Ä¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯Çä¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÇAuracast¤ÈLE¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥¤¥ì¥¾¥í¥¹¥ì¥¹ÂÐ±þ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥óÅëºÜ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤Â¿µ¡Ç½¤Ã¤×¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢³°Áõ¤Ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬Ôú¤é¤ì¤¿¾å¼Á´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ê¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡£²»¸»¤¬°Õ¿Þ¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥¼¥ó¥Ï¥¤¥¶¡¼¤é¤·¤¤²»¼Á¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢Í×¸¡Æ¤¤Ç¤¹¡£
2. JBL¡ÖTOUR PRO 3¡×¡Ê2Ëü8000±ß¡Ë
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤¿¸ÄÀÇÉ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
³ä°úÎ¨¡§35¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î3Æü
¥±¡¼¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÉÕ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¸ÄÀÇÉ¤ÊJBL¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Á°¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿°ìÈ¯¤«¤é¡¢BA¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤êÂçÉý¤Ë²»¼Á¤¬¸þ¾å¡£¸µ¡¹¡¢Äã²»´ó¤ê¤ÎJBL¤é¤·¤¤²»¤«¤é¡¢BA¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¹â°è¤â¤·¤Ã¤«¤êÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹â°è¡õÄã°è¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÈô¤ÓÆ»¶ñ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿¡¼µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£²»¼Á¤âµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Æ¥¯¥Ë¥«¡ÖATH-CKS50TW2¡×¡Ê1Ëü7200±ß¡Ë
°µ´¬¤Î½ÅÄã²»¡õ¶¼°Ò¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê
³ä°úÎ¨¡§28¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î11Æü
¡ÈSOLID BASS¡É¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Æ¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤âÄã²»¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡£°µÅÝÅª¤Ê½ÅÄã²»¤È¡¢¤½¤Î½ÅÄã²»¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤Ì©ÊÄÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÌó25»þ´Ö¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÀ¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¾¯¡¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â1Æü°Ê¾å»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤æ¤¨¤Ë¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤Ê¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Õ¤¿¤Ä¤¬¼§ÎÏ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤»¤ÐÅÅ¸»ON¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ì¤ÐÅÅ¸»OFF¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î¿Ä¤Ë¶Á¤¯Äã²»¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
4. Apple¡ÖAirPods 4¡ÊANCÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡Ê2Ëü4800±ß¡Ë
Pro¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÀÇ½¤Î¹â¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬Apple
³ä°úÎ¨¡§17¡ó¡ÊAmazonÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯9·î20Æü
Amazon¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤È¤¨¤¤¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³ä°ú¤µ¤ì¤Ê¤¤AppleÀ½ÉÊ¤òÁÀ¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ð¾ï¼±¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖAirPods 4¡×¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡ËÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖAirPods 4¡×¤Ë¤ÏANC¥¢¥ê¤È¥Ê¥·¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ANC¥Ê¥·¥â¥Ç¥ë¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ê¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7000±ß°Ê¾å¤â°Â¤¤1Ëü7700±ß¡£¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤ÏANC¥¢¥ê¥â¥Ç¥ë¡£Ì©ÊÄ¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤¬¤é¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê³°²»¼è¤ê¹þ¤ßÀÇ½¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ë¹â¤¯¡¢¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼«Ê¬¤Î¼ª¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿»þ¤ÏÃ¯¤â¤¬¶Ã¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡£
