¡Öº£¤Ï¡ÈÀ¶½ãÇÉ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè2·ÁÂÖ¡×ÉÔÎÑ¤Ç¾Ã¤¨¤¿41ºÐ¡È¸µ¹ñÌ±Åª¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸µµ¤¥¥ã¥é¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤´Ö¤«¤éÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¡¢Âè2·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸µµ¤¥¥ã¥é¤«¤éÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ø¤ÎÅ¾µ¡
¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±ÁáÄ«ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢CMµ¯ÍÑ¤âÁê¼¡¤°¤Ê¤É¹¥´¶ÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÀîÃ«³¨²»¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¡Ö±ø¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏNO¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¸µµ¤¥¥ã¥é¤ÈÉÔÎÑ¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤éÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ë±³¤òÆÍ¤ÄÌ¤¹2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏµÞ¹ß²¼¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¢¡¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Î°ì»þÂà¾ì¤È²ÈÄíÀ¸³è¤Î°ÂÄê
ÀîÃ«¤µ¤ó¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙÍî¤Á¤¿¹¥´¶ÅÙ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é°ì»þ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ö¼Â¾å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤¬µÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¡£
¤·¤«¤·2018Ç¯¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÊÒ²¬¼£Âç¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï½¼¼Â¡£¸½ºß¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿²»³Ú³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¶È¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÅö»þ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö¤â¤¦É½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ·ù°¤¹¤ë°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿º¬¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬»à³èÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«µÔ¤·¤¿¤ê¼þ°Ï¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¼«µÔ¤Î¾Ð¤¤
10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥¢¥ë¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤Î½÷ÀÈÇ¡Ö½÷»Ò¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡£Æ±´ë²è¤Ï¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÏÀÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿å¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÃË¤Ë¹×¤°¤Î¤Ï°¦¤«°¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¡Ö¡Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡Ë¥Ö¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¸µÀ¶½ãÇÉ¤ä¤Ç¡¢°ìÈÖ¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Öº£¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè2·ÁÂÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¼«µÔ¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Í¥ÅùÀ¸È¯¸À¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¡Ö»ß¤á¤í¡¢¤½¤Î¼ê¡ª¡×¤È¿å¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ë¤Ê¤É¤ª¶ÉÅª¤ÊÍí¤ß¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¸µ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼«µÔ¤·¤¿¤êÂ¾¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÈò¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëNG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ðÊª°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À©ºîÂ¦¤â»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¤ê¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤È¼«µÔ¤Î¾Ð¤¤
10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥¢¥ë¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤Î½÷ÀÈÇ¡Ö½÷»Ò¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡£Æ±´ë²è¤Ï¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÏÀÁè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿å¤ò¤«¤±¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÃË¤Ë¹×¤°¤Î¤Ï°¦¤«°¤«¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¡Ö¡Ê¹Í¤¨Êý¤¬¡Ë¥Ö¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¸µÀ¶½ãÇÉ¤ä¤Ç¡¢°ìÈÖ¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Ç¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡Öº£¤ÏÀ¶½ãÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Âè2·ÁÂÖ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¼«µÔ¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Í¥ÅùÀ¸È¯¸À¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¡Ö»ß¤á¤í¡¢¤½¤Î¼ê¡ª¡×¤È¿å¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤ë¤Ê¤É¤ª¶ÉÅª¤ÊÍí¤ß¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¸µ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼«µÔ¤·¤¿¤êÂ¾¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤â¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÈò¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëNG¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼ðÊª°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À©ºîÂ¦¤â»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼«Ê¬¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¤ê¤¤¤¸¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¡£