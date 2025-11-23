Hysteric Blue¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¡È°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡É¤Ø¡¡Tama¤¬ÌÀ¤«¤¹·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡Ö5Ç¯¸å¤Ë¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
1997Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·1998Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Hysteric Blue¡£NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯¤Ç²ò»¶¡£Ä¹¤é¤¯Hysteric Blue¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯10·î31Æü¤Ë¥ô¥©ー¥«¥ë¡¦Tama¤¬1Ìë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯5·î9Æü¤Ë23Ç¯¤Ö¤ê¤ËHysteric Blue¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£º£²ó¤ÏTama¤ËÉü³è¤Î·Ð°Þ¤ä¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½Õ～spring～¡×¤Î¶ÊÌ¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤òÏÃ¤¹Tama
¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡Ø¸µHysteric Blue¡Ù
10·î31Æü¡¢Tama¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢2026Ç¯5·î9Æü¤Ë¡ÖHysteric Blue¡×¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Hysteric Blue¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È23Ç¯¤Ö¤ê¡£¤Ê¤¼º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
――¤Ê¤¼¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Tama¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡¸µ¡¹¥Ð¥ó¥É¤ò²ò»¶¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÉü³è¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â»ä¼«¿È¤¬2018Ç¯¤«¤é¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ2023Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°¤òÉü³è¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¸µHysteric Blue¡Ù¤ÎTama¤µ¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――Hysteric Blue¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤·¤¿¤È¤«¤ÏÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¥½¥í¤Ç¤âHysteric Blue¤Î²Î¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¶ÊHysteric Blue¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Hysteric Blue¤Î¶ÊÇû¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òHysteric Blue¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È½ù¡¹¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――Hysteric Blue¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤¦²ò»¶¤â¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¡ÖÌµÍý¤À¤í¤¦¤Êー¡£¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Êー¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÑÌµÍý¤À¤í¤¦¤Êー¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ºー¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¡Ö¤½¤Ã¤«¡ª¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¡¢¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð5Ç¯¸å10Ç¯¸å¡¢¤¢¤Î»þ¤ä¤Ã¤È¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î·ù¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
ÀÎ¤Ï³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤É¤Î»Å»ö¤âÁ´¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª
――2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËTama¤µ¤ó¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é27Ç¯ÌÜ¤Îº£¡¢¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ß¤ó¤Ê¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÎ¤Ï¥é¥¸¥ª¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â²¿¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¥é¥¸¥ª¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼èºà¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²Î¤¦¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¡£Á´¤Æ¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÙ¤ß¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
1ÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤Ï1Ç¯¤Ë¿ôÆü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¹¤®¤Æ²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ë»£±Æ¤ä¼èºà¤Ê¤É¡¢²Î¤ï¤Ê¤¤¤ª»Å»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ë»¤·¤¯¤Æ²Î¤¦»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Î»þ¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¿§¡¹¤Ê»Å»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤«¤Ê¤¡¡£
Éü³è¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤¤
23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þ¤á¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Ï¤Þ¤ÀËÜÅö¤ËÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë23Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê³Ú¤·¤á¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
¤Õ¤Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤ËÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤òX¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤é¡¢²áµî¥¤¥Á¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¿¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Àº£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï£±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡££±²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ø²¿Ç¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤Ï¡¢»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯2026Ç¯5·î9Æü¤òºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬º£¤Î»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¤Í¡£
――ºÇ¸å¤ËTama¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖHysteric Blue¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£»Å»ö´Ø·¸¤Î¿Í¤ä¡¢Ãç´Ö¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¤ÏHysteric Blue¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç²¿Àé²¿Ëü¤Î¿Í¤Ë²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Hysteric Blue¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÉÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤â¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸ì¤ëTama¡£Çº¤ó¤ÀËö¤ËÈà½÷¤¬Áª¤ó¤ÀHysteric Blue¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö½Õ～spring～¡×¤ÎºÇ¸å¤Î²Î»ì¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦Ì´¤À¤·¤â¤¦°ìÅÙ·ü¤±¤¿¤¤¡¡¤¤¤Ä¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¤½¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤¬ÍèÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë――¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡¡»£±Æ¡¿ÌðÅçÂÙÊå