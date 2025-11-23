¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯11·î23Æü(Æü)¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¾Æ¤Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¾Æ¤Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó¡× ¡Ö¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë²ÈÂ²¤Ë¤´Ë«Èþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤´ÃÚÁö´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¾Æ¤Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤ÎÌ£¡ª¾Æ¤¯Á°¤Ë¾ï²¹¤ËÌá¤·¡¢¾Æ¤¤¤¿¸å¤Ë¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤ÆÆù½Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§592Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸1¼å ±ö Å¬ÎÌ ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ ¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä
ÀÖ¥ï¥¤¥ó 50ml
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¿å 50ml
¡ã¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä
¥·¥¤¥¿¥± (À¸)2¸Ä
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ð¥¿¡¼ 10g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥¯¥ì¥½¥ó (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¹ÚÁÇ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï²¹¤ËÌá¤¹¤È¡¢Ãæ¿´Éô¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ã¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò¼è¤ê¡¢¸ü¤µ5mm¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤ê¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
¤³¤Î¸åÆ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. µí¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¾¼ê¤Ç»é¿È¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ»ý¤Á¡¢»é¿È¤ò¾Æ¤¯¡£
3. (2)¤Î»é¿È¤«¤é»é¤¬½Ð¤¿¤é¡¢Æù¤ò²£¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¡¢1Ê¬¾Æ¤¯¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤à¡£
¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤Þ¤¹¡£Í¾Ç®¤Ç²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢Æù½Á¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
4. (3)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ÑµÍ¤á¤ë¡£(3)¤«¤é½Ð¤¿Æù½Á¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¡£
¥Û¥¤¥ë¤ÎÄì¤ËÆù½Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥½¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5. ´ï¤Ë(3)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤È(1)¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¤òÅº¤¨¤Æ(4)¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
»®¤ËÀ¹¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À
»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥µ¥Ó¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§59Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
Âçº¬ 2~3cm
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 5~6¸Ä
¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó Å¬ÎÌ ÌÍ¤Ä¤æ (3ÇÜÇ»½Ì)Âç¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¹ï¤ß¤Î¤ê Å¬ÎÌ
2. (1)¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢Âçº¬¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤Î¡©¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¡£¥¯¥ß¥ó¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¢¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§95Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥¯¥ß¥ó (¥Û¡¼¥ë)¾®¤µ¤¸1/4
¿å 150ml
¸¨¤´¤·Æ¦Éå 1/2Ãú(150g)
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
Ê´´¨Å· 1g
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1/2
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1
µíÆý Âç¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ
2. (1)¤Ë¤¤Óº½Åü¤ÈÊ´´¨Å·¤òÆþ¤ì¡¢1¡Á2Ê¬ÄøÅÙ¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
´¨Å·¤¬ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¡¢ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£
4. (3)¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë²ÈÂ²¤Ë¤´Ë«Èþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤´ÃÚÁö´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¾Æ¤Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤ÎÌ£¡ª¾Æ¤¯Á°¤Ë¾ï²¹¤ËÌá¤·¡¢¾Æ¤¤¤¿¸å¤Ë¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤ÆÆù½Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§592Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ëµí¥¹¥Æ¡¼¥Æù 2Ëç
¥Ï¥Á¥ß¥Ä ¾®¤µ¤¸1¼å ±ö Å¬ÎÌ ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ ¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä
ÀÖ¥ï¥¤¥ó 50ml
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
¿å 50ml
¡ã¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä
¥·¥¤¥¿¥± (À¸)2¸Ä
¥·¥á¥¸ 1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ð¥¿¡¼ 10g
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥¯¥ì¥½¥ó (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Ûµí¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤Ï»é¿È¤ÈÀÖ¿È¤Î´Ö¤ËÊñÃú¤ÎÀè¤ò»È¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢»é¿È¤Ë»°¤«½êÄøÅÙÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£É½ÌÌ¤ËÇö¤¯¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Ì¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙÃÖ¤¯¡£¾Æ¤¯30Ê¬Á°¤Ë¤Ï¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¹ÚÁÇ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï²¹¤ËÌá¤¹¤È¡¢Ãæ¿´Éô¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ã¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò¼è¤ê¡¢¸ü¤µ5mm¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤òÀÚ¤ê¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä¤Î¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÍÏ¤±»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥·¥á¥¸¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¤³¤Î¸åÆ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. µí¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¾¼ê¤Ç»é¿È¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ»ý¤Á¡¢»é¿È¤ò¾Æ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. (2)¤Î»é¿È¤«¤é»é¤¬½Ð¤¿¤é¡¢Æù¤ò²£¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¡¢1Ê¬¾Æ¤¯¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤à¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤Þ¤¹¡£Í¾Ç®¤Ç²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢Æù½Á¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
4. (3)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥¹¥Æ¡¼¥¥½¡¼¥¹¡ä¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ¤µ¤»¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ÑµÍ¤á¤ë¡£(3)¤«¤é½Ð¤¿Æù½Á¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥Û¥¤¥ë¤ÎÄì¤ËÆù½Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥½¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5. ´ï¤Ë(3)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤È(1)¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¤òÅº¤¨¤Æ(4)¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
»®¤ËÀ¹¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À
»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥µ¥Ó¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§59Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥ì¥¿¥¹ 2Ëç
Âçº¬ 2~3cm
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 5~6¸Ä
¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó Å¬ÎÌ ÌÍ¤Ä¤æ (3ÇÜÇ»½Ì)Âç¤µ¤¸1
¿Ý ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý ¾®¤µ¤¸1
¹ï¤ß¤Î¤ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥ì¥¿¥¹¤Ï¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤µ¤»¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢Âçº¬¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤Î¡©¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¡£¥¯¥ß¥ó¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¢¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§95Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó (Ãæ)1/2ËÜ(70g)
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¥¯¥ß¥ó (¥Û¡¼¥ë)¾®¤µ¤¸1/4
¿å 150ml
¸¨¤´¤·Æ¦Éå 1/2Ãú(150g)
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
Ê´´¨Å· 1g
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸1/2
¤¹¤êÇò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸1
µíÆý Âç¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢1cm³Ñ¤Î¤µ¤¤¤ÎÌÜ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¸ü¼ê¤ÎÆé¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£¥¯¥ß¥ó¤È¿å¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬»Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤Ë¤¤Óº½Åü¤ÈÊ´´¨Å·¤òÆþ¤ì¡¢1¡Á2Ê¬ÄøÅÙ¤«¤º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
´¨Å·¤¬ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¡¢ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. (3)¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô