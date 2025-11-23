¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥­¤Î¾Æ¤­Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó¡× ¡Ö¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë²ÈÂ²¤Ë¤´Ë«Èþ¡£¥¹¥Æ¡¼¥­¤Ç¤´ÃÚÁö´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¡£

¡Ú¼çºÚ¡Û¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª¥¹¥Æ¡¼¥­¤Î¾Æ¤­Êý ¥×¥í¤ÎÌ£ by ¶â´ÝÍø·Ã¤µ¤ó
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤ÎÌ£¡ª¾Æ¤¯Á°¤Ë¾ï²¹¤ËÌá¤·¡¢¾Æ¤¤¤¿¸å¤Ë¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤ÆÆù½Á¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤­¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§592Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

µí¥¹¥Æ¡¼¥­Æù  2Ëç
  ¥Ï¥Á¥ß¥Ä  ¾®¤µ¤¸1¼å   ±ö  Å¬ÎÌ   ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦  Å¬ÎÌ ¡ã¥¹¥Æ¡¼¥­¥½¡¼¥¹¡ä
  ÀÖ¥ï¥¤¥ó  50ml
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1
  ¿Ý  ¾®¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸2
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
  ¥·¥ç¥¦¥¬  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1
  ¿å  50ml
¡ã¥­¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä
  ¥·¥¤¥¿¥±  (À¸)2¸Ä
  ¥·¥á¥¸  1/2¥Ñ¥Ã¥¯   ¥Ð¥¿¡¼  10g
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¥¯¥ì¥½¥ó  (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

µí¥¹¥Æ¡¼¥­Æù¤Ï»é¿È¤ÈÀÖ¿È¤Î´Ö¤ËÊñÃú¤ÎÀè¤ò»È¤Ã¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢»é¿È¤Ë»°¤«½êÄøÅÙÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£É½ÌÌ¤ËÇö¤¯¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤Ì¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç1»þ´ÖÄøÅÙÃÖ¤¯¡£¾Æ¤¯30Ê¬Á°¤Ë¤Ï¼è¤ê½Ð¤·¡¢¼¼²¹¤Ë¤â¤É¤¹¡£

¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Î¹ÚÁÇ¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï²¹¤ËÌá¤¹¤È¡¢Ãæ¿´Éô¤Þ¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥¹¥Æ¡¼¥­¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡ã¥­¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä¤Î¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤­¤ò¼è¤ê¡¢¸ü¤µ5mm¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤­¤òÀÚ¤ê¡¢¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥­¥Î¥³¥½¥Æ¡¼¡ä¤Î¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÍÏ¤±»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥·¥¤¥¿¥±¡¢¥·¥á¥¸¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¡£

¤³¤Î¸åÆ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥­¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤²ÉÕ¤­¤Ï¥­¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¡¤­¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. µí¥¹¥Æ¡¼¥­Æù¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë±ö¤ÈÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢²¹¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¾¼ê¤Ç»é¿È¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ»ý¤Á¡¢»é¿È¤ò¾Æ¤¯¡£

3. (2)¤Î»é¿È¤«¤é»é¤¬½Ð¤¿¤é¡¢Æù¤ò²£¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤­¡¢1Ê¬¾Æ¤¯¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë30ÉÃ¾Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤à¡£

¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë¤¯¤ë¤ó¤ÇÊÝ²¹¤·¤Þ¤¹¡£Í¾Ç®¤Ç²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢Æù½Á¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
4. (3)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥¹¥Æ¡¼¥­¥½¡¼¥¹¡ä¤òÆþ¤ì¤ÆÊ¨Æ­¤µ¤»¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ÑµÍ¤á¤ë¡£(3)¤«¤é½Ð¤¿Æù½Á¤¬¤¢¤ì¤Ð²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤ë¡£

¥Û¥¤¥ë¤ÎÄì¤ËÆù½Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥½¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5. ´ï¤Ë(3)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥­¤È(1)¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥ì¥½¥ó¤òÅº¤¨¤Æ(4)¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£

»®¤ËÀ¹¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥ï¥µ¥ÓÉ÷Ì£¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À
»ÔÈÎ¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥µ¥Ó¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§59Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥ì¥¿¥¹  2Ëç
Âçº¬  2~3cm
¥×¥Á¥È¥Þ¥È  5~6¸Ä
¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
  Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó  Å¬ÎÌ   ÌÍ¤Ä¤æ  (3ÇÜÇ»½Ì)Âç¤µ¤¸1
  ¿Ý  ¾®¤µ¤¸1
  ¥µ¥é¥ÀÌý  ¾®¤µ¤¸1
¹ï¤ß¤Î¤ê  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥ì¥¿¥¹¤Ï¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤µ¤»¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¤Á¤®¤ë¡£Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤ê¡¢4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

2. (1)¤Ë¥ì¥¿¥¹¡¢Âçº¬¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥ï¥µ¥Ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò²ó¤·¤«¤±¡¢¹ï¤ß¤Î¤ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÆ¦Éå¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤¤Î¡©¤ÈºÆÇ§¼±¤Ç¤­¤ë°ìÉÊ¡£¥¯¥ß¥ó¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¤¢¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒÆþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§95Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Ë¥ó¥¸¥ó  (Ãæ)1/2ËÜ(70g)
  ±ö  ¾®¤µ¤¸1/2
  ¥¯¥ß¥ó  (¥Û¡¼¥ë)¾®¤µ¤¸1/4
  ¿å  150ml
¸¨¤´¤·Æ¦Éå  1/2Ãú(150g)
¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1/2
Ê´´¨Å·  1g
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
  Îý¤êÇò¥´¥Þ  Âç¤µ¤¸1/2
  ¤¹¤êÇò¥´¥Þ  ¾®¤µ¤¸1
  µíÆý  Âç¤µ¤¸1/2
  ±ö  ¾¯¡¹
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê  (¤¢¤ì¤Ð)Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢1cm³Ñ¤Î¤µ¤¤¤ÎÌÜ¤ËÀÚ¤ë¡£¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¸ü¼ê¤ÎÆé¤Ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¡£¥¯¥ß¥ó¤È¿å¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬»Ø¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤¯¤é¤¤½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£

2. (1)¤Ë¤­¤Óº½Åü¤ÈÊ´´¨Å·¤òÆþ¤ì¡¢1¡Á2Ê¬ÄøÅÙ¤«¤­º®¤¼¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

´¨Å·¤¬ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑÍÏ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
3. (2)¤È¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò¥ß¥­¥µ¡¼¤Ç¤«¤¯¤Ï¤ó¤·¡¢ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£

4. (3)¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ì¤Ð¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤òÅº¤¨¤ë¡£

