¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢NHKÄ«¥É¥éµÓËÜ¤ËÂçÈ´Å§¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡×SNS¶Ã¤¡ª¡¡Ì±Êü¥É¥é¥Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¡ÈÆü¾ï¡ÉÉÁ¤¯ÎÏ
¡¡11·î21Æü¡¢2027Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ý¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ«¥É¥éµÓËÜÂçÈ´Å§¡£X¤Ç¤Ï¡Ô¤Ä¤¤¤ËÄ«¥É¥é¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤ß¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤Î³¹¡¦º´ÏÂ»Ô¤Ç¤¹¡£À¸³è°ÂÁ´²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿½÷À·Ù»¡´±¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡È²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ø»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Éô½ð¤À¤«¤é¤³¤½Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢¡È²¿¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·Ý¿Í¤¬Ä«¥É¥éµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤¬¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡ÈÉ¬Á³¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¡¢ÃÝÌîÆâË¼ç±é¤Î¡ØÁÇÅ¨¤ÊÁªTAXI¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥éµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ø²Í¶õOLÆüµ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡¦¼ç±é¤Î3Ìò¤òÌ³¤á¡¢¤¹¤°¤ì¤¿µÓËÜ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè36²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤¿Æü¾ï¤«¤éÊª¸ì¤ò¤Ä¤à¤®½Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¼êÏÓ¤ÏÁá¤¯¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÄ«¥É¥é¤Ø¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2018Ç¯¤«¤éÍâ2019Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØZIP¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¤Ê¤«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿7Ê¬¥É¥é¥Þ¡ØÀ¸ÅÄ²È¤ÎÄ«¡Ù¤È¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¡ØÎÐ»³²È¤ÎÄ«¡Ù¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Ì±ÊüÈÇ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤Î¡¢¡È²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤Ä«¡É¤ò¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ëÎÏÎÌ¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ô»ú¤ÎÌÌ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦½Ð±é¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ËÞ¤Ê½÷À¤Î¡È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¿ÍÀ¸¡É¤òÉÁ¤¡¢HuluÇ¯´Ö»ëÄ°¿ô¤ÇÁí¹ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤«¤éÌ±Êü¤ÎÄ«¥É¥é¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤È¡¢ÄºÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£X¤Ç¤â
¡Ô¤È¤¦¤È¤¦ËÜ²È¤ÎÄ«¥É¥é¤ÎµÓËÜ²È¤Ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¡Õ
¡Ô¤Þ¤µ¤«ËÜ²ÈNHKÄ«¥É¥é¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª¡ª¡Õ
¡¡¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¯»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë½ñ¤¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÌ£¤Ê¸½¾ì¤òÄ«¥É¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â²ñ¸«¤Ç¡ÖËèÄ«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ1Æü¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÄ«15Ê¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£