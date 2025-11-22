席替えで「アリーナ席になった」→小学生のセンスが光る会話に4千いいね「アリーナ席大歓迎」「面白い」【ママリ】

「アリーナ席」の真相とは

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、やまさん(@ikujidays)さんの投稿です。

ある日、やまさんの小学3年生の娘さんが残念そうに「なんとアリーナ席になっちゃった」と報告。ライブ好きの人なら一瞬で大興奮となりそうなワード。しかし娘さんはなぜか残念そう…？その真相がこちらです。

小3娘が「今日ね、席替えしたんだけど、なんとアリーナ席になっちゃった」と残念そうに言うではないか。



残念なアリーナ席ってなんやねんと思ったら、最前列の先生の目の前だそう。



最近の小学生のワードチョイスおもしろいな。

小学3年生の娘さんが言うアリーナ席とは「最前列で先生から目の前の席」のこと。まるでコンサート会場みたいな表現センスが秀逸すぎますよね。このような小学生の何気ないひと言には、大人が思いつかない絶妙なセンスが光ります。



この投稿には「私は中高時代はアリーナ席大歓迎だった！」「面白い」といったリプライがついていました。日常の中にふいに生まれる子どもの言葉遊びにほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）