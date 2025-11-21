11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÌë£·»þ～ÊüÁ÷¡ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ªÊ×Ï©¤ÎÎ¹¡ª～¤´ÅöÃÏ¤´Íø±×¥ëー¥È½ä¤ê～¡×¡ÈÂ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡Éº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¹õÃ«Í§¹á¤È¤È¤â¤Ë¤ªÊ×Ï©¤ÎÎ¹¤Ø¡ªÎî¾ì¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é·²ÇÏ¤ÎÌ¾½ê¡¦Ì¾Êª¤òËþµÊ¡ª
¡¡Ìó1200Ç¯Á°¤Ë¹°Ë¡Âç»Õ¡¦¶õ³¤¤¬½¤¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»Í¹ñ¤ÎÈ¬½½È¬¥õ½êÎî¾ì¤ò¤¿¤É¤ë½äÎé¡¢ÄÌ¾Î¡¦¤ªÊ×Ï©¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¿¤ÀÊâ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç½ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Í¹ñÎî¾ì¤Î¤ªº½¤ò´ØÅì¤ÎÈ¬½½È¬¤ÎÌ¾Ñë¤Ëã«¤ê¡¢³«ÁÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö´ØÅìÈ¬½½È¬¥õ½êÎî¾ì¡×¡£¡È»Í¹ñ¤Ï±ó¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡É ¡ÈË»¤·¤¯¤Æ°ìµ¤¤Ë²ó¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡É¤È¤¤¤¦´ØÅì¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¤´Íø±×¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö´ØÅìÈ¬½½È¬¥õ½êÎî¾ì½ä¤ê¡×¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤Ç´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬Ä©Àï¡ª 2Æü´Ö¤«¤±¤Æ¤´Íø±×¤ò¼ø¤«¤ë¤ªÊ×Ï©¤ÎÎ¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤Î¥ëー¥ë¤Ï¡¢Êâ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¡Ê¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¡Ë¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤âOK¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤¬°¤¤¤È¤³¤í¤Ï¥¿¥¯¥·ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Ãæ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ä¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¡£¹âºê±Ø¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¹âºê»Ô¤Ë¤¢¤ë°ìÈÖ»¥½ê¤Î¡Ö»ü´ã±¡¡×¡¢°ÂÃæ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆóÈÖ»¥½ê¤Î¡ÖÉÔÆ°»û¡×¤È½çÈÖ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÌó90Ç¯Â³¤¯·ê¾ì¤Î¤¦¤É¤óÅ¹¡×¤ä¡Ö·ã°Â¥âー¥Ë¥ó¥°¤¬¤¦¤ì¤·¤¤µÊÃãÅ¹¡×¡Ö¸©³°¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëÄ¶¿Íµ¤¤½¤Ð½è¡×¤Ê¤É¡¢Êâ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤¿·²ÇÏ¤ÎÎ¹¾ðÊó¤âËþºÜ¡ª
¡¡º£²ó¤Î¤ªÊ×Ï©Î¹¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õÃ«Í§¹á¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡ª¥¬¥ÁÎ¹·Ð¸³¼Ô¤Ë¤·¤ÆÂç¤ÎÎ¹¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¹õÃ«¤¬¡¢º£ÅÄ¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤È¤·¤ÆÎ¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢2Æü´Ö¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤ÎÎî¾ì¤ò½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£º£ÅÄ¹Ì»Êº£²ó¤Î¥í¥±¤ÏÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤äーÈè¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤ªÊ×Ï©¤À¤È¤´Íø±×¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤ÇÊâ¤¹ÃÈå¤â¤¢¤ë¤·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ÃúÅÙ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥í¥±¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Î¿Í¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸¶·¿¤¬¤ª»û¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»û¤Î³èÆ°¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î¡ÖÀëÅÁ¡×¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÎ®¹Ô¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤ª»û¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêËÀ¤Î¹õÃ«Í§¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¸¶ç¤Î°ì¤Ä¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÁêËÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤ª»²¤ê¤¹¤ë»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ª»û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¥¹¥Æー¥¸¾å¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹õÃ«Í§¹á
¤ªÊ×Ï©Î¹¤ò¼«Ê¬¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸æ¼ë°õ¤ò½¸¤á¤ë³Ú¤·¤ß¤âÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª»û¤ò½ä¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤òÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯´ÔÎñ¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¡¢¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ëー¥«ー¤È¤ªÊ×Ï©¤Î³Ê¹¥¤Ç¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¥¬¥Á¤Ç¡Ë½É¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤ê¡ÄÂ¾¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ªÊ×Ï©¤ÎÎ¹¡ª～¤´ÅöÃÏ¤´Íø±×¥ëー¥È½ä¤ê～¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2025Ç¯11·î25 Æü¡Ê²Ð¡ËÌë7»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û £Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ê£Â£Ó£·ch¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û º£ÅÄ¹Ì»Ê
¥²¥¹¥È¡§¹õÃ«Í§¹á