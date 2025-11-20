〈「まともな人間なら来るところじゃない」まるで奴隷…高卒でアルバイトや派遣生活→お金に困って“キャバクラのボーイ”に就職した30代男性の悲哀〉から続く

「病院に行くこともままならないし、まともに飯を食う時間もない」

都内のキャバクラで働く34歳の池田雅司さんは、こう語る。出勤は仕事が始まる1時間前で、仕事が終わるのは午前3時。月の休みは6日と、なかなかハードな働きぶりだ。

とはいえこれまで高卒でフリーターや派遣として働いていたころと年収の差は歴然で、現在は月に30万円以上を稼ぐ。こうした「生活が成り立たない」というほどではないものの、非常にハードで心身をすり減らす「限界労働者」ともいうべき人は、日本の社会問題と言っても良いだろう。

そんな池田さんの毎日の仕事のようすや生活事情について、限界労働者たちを追った増田明利氏による書籍『限界労働者 格差社会にあえぐ22人の生活』（彩図社）から一部抜粋して、お届けする。



1日の自由時間はわずか3時間で「まともに飯を食う時間もない」

出勤したらまず開店前の掃除、次にお酒やタバコの発注、キャバ嬢の出勤管理などを終えるとティッシュ配り、チラシ配りに出されることも。

「営業が始まったらウェイターです。飲み物、食べ物のサーブ、灰皿の交換、わがままな客が要求した出前を取ったり、店にストックしていない銘柄のお酒やタバコを買いに行ったり。キャバ嬢がボーイを奴隷みたいに扱っているのと同じで、客もボーイやフロア係の人格は認めていないんだと思う」

店は0時で看板になるが、最後の客が出ていくのは30分後ぐらい。ここで女の子たちはお役御免で帰り支度を始めるが、ボーイ以下の男性従業員は後片付けと女の子を家に送り届ける仕事が残っている。

「片付けはゴミ出し、グラスや食器の洗浄、酒瓶の回収、トイレ掃除などです。本格的な全店清掃は翌日の開店前に男性スタッフ全員でやるけど。これがたっぷり1時間」

送りはワゴン車に分乗しているが、1台に5人乗せて1時間半はかかる。最後の子を送って店に戻る頃には2時を回っている。

「というわけで、すべて終わるのは毎日深夜3時近くですね。拘束11時間、実動10時間です」

深夜3時では電車は止まっているし、タクシーもつかまらない。寮に入っているスタッフは店から徒歩10分ぐらいのところにある借り上げマンションに帰るが、池田さんは30分歩いて大塚のアパートに戻る。

「シャワーを浴びてコンビニ弁当を食べたら布団に直行、正午頃まで寝ています。自分の自由になるのは正午頃から3時ちょっとまでしかありません。体調が悪かったり歯が痛くなったりしても病院に行くこともままならないし、まともに飯を食う時間もない」

「普通の会社にある社会保険や有給休暇はない」

待遇というか、労働条件はどうかというと、こういう商売の平均的なもの。

「とりあえず週休制で、自分の場合は毎週火曜日が休みになっています。他に指定休日が月2日あるので月6日は休めます。だけど普通の会社にある社会保険や有給休暇はない」

給料は27万円からスタートして、5年勤めた現在は30万円。売上が良かった日は大入袋（金額は1000円）が出るし、住宅手当として1万円補助してくれる。

「チラシ配りで客引きすることもあって。そのチラシはドリンク1杯無料券も兼ねているんですが、チラシに番号が振ってあり、誰が引っ張ってきた客か分かるようにしてあるんです。このチラシを持ってきた初めての客については、歩合みたいな褒賞金が出るんです。5人までなら努力賞、6人以上だと敢闘賞って相撲取りみたいだけど」

これを4万円前後獲得しているので、先月の支給総額は35万7000円。所得税と住民税を引かれた手取りは約32万円。他に気前のいい客や、周りの人間にいい顔をしたい客から貰ったチップが計2万円。

「アルバイトなんかよりはるかに稼げます。いくつか製造業派遣をやったこともあるけど、時給は1100円で残業40時間、休日出勤を月2日やっても25万5000円ぐらいしか稼げなかった。自分にとっては夢のような金額ですよ。昼夜逆転の生活はきついけど」

毎月の給料とは別に、夏と冬は慰労金名目で5万円の支給もあるし、賄いの食事も無料で提供してくれる。驚いたのは従業員慰安で社員旅行があり、キャバ嬢とスタッフ全員で去年の10月に八丈島観光へ繰り出したこと。その費用は本人負担が2万円で、あとは会社が出してくれたという。

「アルバイトや派遣ではこんなことなかったしね」

「はっきり言って高卒の自分じゃ……」

朝9時から夕方6時までの会社勤めだって、残業を1時間やれば家を出て戻ってくるまで12時間近く外にいることになる。社会保険がないのは玉に瑕だが、自営で商売をやっている人や自由業の人は国民健康保険、国民年金、国民年金基金などに加入するわけだからまったくの無保険というわけではないし、自分もそうしている。こう考えると、昼夜逆転しているだけで、さほどたいしたことはないのかもしれないと思うのだ。

「今はホールリーダーで本給は30万円だけど、キャップになれば33万円、チーフになれば37万円に昇給する。副店長になったら50万円を超えます。はっきり言って高卒の自分じゃこんなに稼げる仕事には就けないものな」

アルバイトや派遣を転々としていたときは、貯金は30万円を超えたことはなかった。借金はなかったがギリギリで楽しみもなく、必要なものを買うのもためらったことがある。それが5年ほど働いたら400万円以上の貯金が作れたし、お金のことで惨めな思いもしなくなった。

積極的にやりたいことではないが、将来、何か自分で商売をやるための資金を作る。そのためにあと1、2年我慢してみてもいいかなと思う。

