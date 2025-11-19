【GU新作】がセンス100点ーーーッ！ 売り切れ前に欲しい「おしゃれトップス」

毎回人気の【GU（ジーユー）】×【UNDERCOVER（アンダーカバー）】のコラボアイテムが、今季もリリースされました！ 遊び心あふれるデザインや、シンプルながらこだわりが光るデザインなど、男女問わず楽しめそうな「おしゃれトップス」が揃い踏みです。人気商品は完売必至かも。ぜひ早めにチェックして。

遊び心あふれるキャラクターデザイン

【GU】「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー UNDERCOVER 2」\2,990（税込）

UNDERCOVERのオリジナルキャラ「ノイズフライズ」を大胆にフロントにあしらったスウェットシャツ。ポップなデザインが遊び心を感じさせます。程よくゆったりとしたシルエットが今っぽい印象。公式サイトによると「熱を外に逃がしにくい保温機能付きの裏起毛素材」が使用されており、これからの寒い季節に活躍してくれそうです。

ポップなトップスと差し色で差をつけて

ユニークなデザインのスウェットシャツを主役にした、大人カジュアルスタイル。トップスのキャラと合わせた赤のミニスカートで統一感と華やかさをプラスすることで、一気にこなれ感が高まりそうです。肩に掛けたブラウンニットとショートブーツで秋冬らしい温もりを添えると、ぐっとシーズンムードもUP。

定番をアップデートしたセンスが光るパーカ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ UNDERCOVER」\3,990（税込）

あえて縫い代を表側に出したり部分的にカットオフを施したりと、所々にデザイン性を感じさせるジップパーカ。公式サイトによると「膨らみのある肉厚な生地感の裏起毛素材を使用した程よいゆとりのリラックスフィット」とのことで、重ね着しやすくあたたかく着られそうなのも嬉しいポイント。カラーはグレー、ブラック、オリーブ、ダークグリーンの4色展開。

程よいエッジが光る秋冬のパーカスタイル

ユニセックスサイズのパーカをベースに、ボーダーTシャツとユーティリティパンツ でゆるさを楽しむ抜け感コーデ。個性の光るUNDERCOVERアイテムを重ねることで、モノトーンながらも存在感を放つスタイルに。ボリュームのあるマフラーで立体感もプラスされます。頑張りすぎないのに手抜きに見えない、今季ぜひ取り入れてほしい大人カジュアルスタイルです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ