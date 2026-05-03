新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で、ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）に敗れ、ベルトを失った。当初挑戦が決定していたゲイブ・キッド（ＡＥＷ）が負傷欠場。その代打として２月の米ニュージャージー大会で下したアンドラデのリマッチを受けて立った辻は、２０分過ぎから怒涛の猛攻を仕掛けた。雪崩式スパニッシュフライを決めると、ジャンピン