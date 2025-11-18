この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【全員急げ】ブラックフライデーで“激安”になる飲食店10選--ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身の動画で各種飲食店のブラックフライデーセール情報を徹底解説した。「やっぱり人は安くて美味しいものを食べれた時に一番幸せを感じると思う」と語り、お得な10店舗の食にまつわる最新キャンペーンをまとめて紹介している。



鬼丸氏によれば、アメリカの感謝祭由来の大規模セール「ブラックフライデー」は、今や日本でも毎年恒例となっており、「どこか一つのECサイトで固めて買った方がいい」とオススメのショッピング術も披露。「amazonは最大5万ポイントが当たるスタンプラリーや、music unlimited・kindle unlimitedの大幅割引など、“やらなきゃ損”な特典が満載」と語った。



今回の主役は「食」。宅食サービス「グリーンスプーン」では年に一度の最安値を実現し、「最大50％オフで390円でごはんが楽しめる。ただし定期購入なので、解約しない限り届く点は注意」と実用アドバイスも忘れない。



また「ピザハット新規会員ならMサイズマルゲリータが590円」「ゴディバのブラックフライデーハッピーバッグはチョコ＆バッグが付いて6480円、しかもEC経由ならポイント還元の二重取り！」など、食欲をそそるセール情報が続々登場。「大阪王将の餃子1人前無料券」「カッパ寿司が人気の2商品緊急値下げ」など、幅広いジャンルで“食のお得”を見逃さない目線はさすがだ。



さらに、松屋ではペイペイ・AUPAY・楽天ペイ・D払いなど決済別に超還元クーポンキャンペーンが続々。ファミリーマートやセブンイレブンの「ブラックフライデー＝フライ（揚げ物）」イベントや、ローソンの“盛りすぎチャレンジ”も収録。「安いからといって皆さん食べ過ぎは、本当に注意しましょう。油物ばかり食べると激太りしてしまうので、参加はほどほどに」など、正直な感想も添えていた。



動画の締めでは、「飲食店にまつわるブラックフライデー情報、セール情報を知っている方はぜひコメント欄で教えてほしい」と視聴者に呼びかけ。「この動画で紹介したキャンペーン情報はすべて概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックを」とまとめ、1年で最も“食”がお得になる季節のおいしい情報を発信し続ける鬼丸氏らしいエンディングとなっていた。