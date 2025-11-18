「日韓のレベル差は依然大きい」侍ジャパン1勝1分けの2試合を韓国メディアが総括「日本投手陣は参考になる部分が多かった」

1勝1分けに終わった日韓戦を韓国メディアが総括した(C)産経新聞社

11月15、16日に東京ドームで行われた野球の国際親善試合『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国』の2試合で、日本代表「侍ジャパン」は1勝1分けという結果に終わった。

【動画】韓国を絶望させた豪快弾！森下翔太の2ランアーチを見る

初戦は11-4と快勝した日本だったが、点の取り合いが展開された2戦目は7-7の引き分け。日本は9回二死からクローザーの大勢が韓国のキム・ジュウォンに同点ソロ本塁打を浴び、土壇場で白星を逃がす形での悔しいドロー決着となった。

両国とも、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた、選手選考の意味合いが強いゲームでもあったものの、久々の“日韓戦”は当然、両チームの選手が結果への強いこだわりも見せた2連戦だった。その中で、16日の試合での引き分けにより対日本戦の連敗を「10」で止めた韓国の国内では、今回の日本との試合における、攻守それぞれの分析も行われている。

韓国メディア『スポーツ朝鮮』の11月17日配信の特集記事では、韓国チームの2試合目の結末を称えながらも、シリーズ全体を通して、「依然として克服が難しい日韓のレベル差も明らかになった」と指摘している。