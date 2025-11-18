º£Ç¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï75y¥¢¥Ã¥×¡¢¥³¡¼¥¹²þÎÉ¤â¡¡À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¸ù¤¬´Æ½¤¡Ö3¡Á4¤ÎÁªÂò»è¤ò°ú¤½Ð¤¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×
½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£½µ20Æü¤«¤é¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î³«ºÅ¤ËÀè¤¬¤±¡¢10·î27Æü¤Ë¤ÏµÜºê¸©¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²þÎÉ¤âÈ¯É½¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌ¾ÍÀ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»51¾¡¤ÎÀÄÌÚ¸ù¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎÊÒ¶Í¹§°ì»á¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍµÜºê»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¾ïÌ³Íý»ö·ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÄ¹ÅÄ¾ÌÀ»á¡¢¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¿¹°ì¾»á¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥ÖÁí»ÙÇÛ¿Í¤ÎÇòúð¹§¹À»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þ½¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¿¹»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦´ð½à¤Î¥³¡¼¥¹¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°éÀ®¡¢Àº¿ÀÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀÄÌÚ¤Ï²ñ¸«°ÊÁ°¤Ë¤â¥³¡¼¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢·×5²ó¤Î¥³¡¼¥¹³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢1974Ç¯¤ÎÂç²ñ½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥³¡¼¥¹¤À¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁí¥ä¡¼¥Ç¡¼¥¸¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î7042¥ä¡¼¥É¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¤«¤é75¥ä¡¼¥É±ä¤Ó7117¥ä¡¼¥É¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼70¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2007Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£µ÷Î¥¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1ÈÖ¡¢2ÈÖ¡¢4ÈÖ¡¢7ÈÖ¡¢15ÈÖ¡¢17ÈÖ¤Î·×6¥Û¡¼¥ë¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2ÈÖ¡¢7ÈÖ¡¢15ÈÖ¡¢17ÈÖ¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Æ¥£¸åÊý¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀïÎ¬À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤°ÌÃÖ¤Ê¤É¤â²þ½¤¤µ¤ì¤¿¡£ÀÄÌÚ¤Ï°ìÉô¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¾¤à¡È¥Ó¥å¡¼¥Û¡¼¥ë¡É¤Î2ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¼þÊÕ¤ò8¥ä¡¼¥Éº¸¤Ø¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ï5¥ä¡¼¥Éº¸¤Ø°ÜÆ°¡£º¸¥µ¥¤¥É¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Çº¸¤Î¾¾¤ÎÌÚ¤«¤é¹¶¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¹¶Î¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë7ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼5¡¦540¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢2ÂÇÌÜÃÏÅÀº¸¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¼þÊÕ¤¬¥é¥Õ¤«¤é¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ËÊÑ¹¹¡£Å¾¤¬¤ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Èº¸¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¤ë¤È¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ë¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÈô¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èô¤Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç±¦¥Ð¥ó¥«¡¼¤ò±Û¤¨¡¢º¸¥Ð¥ó¥«¡¼¤òÈò¤±¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ë±¿¤Ù¤Ð2¥ª¥ó¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¹ï¤ó¤À¤êÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï3ÂÇÌÜ¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤Ê¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹¶¤áÊý¤Ç¥¹¥³¥¢¤Ïºî¤ì¤ë¡£2¥ª¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£3¡Á4¤ÎÁªÂò»è¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò»î¤¹°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÁª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤È¥é¥Õ¤Î¼Ç¼Á¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤Ï¥Æ¥£¥Õ¥È¥ó¼Ç¤Ë¥Ú¥ì¥Ë¥¢¥ë¥é¥¤¥°¥é¥¹¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¡¼¥É¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¼êÁ°¤«¤éÆþ¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬³ê¤é¤º¥À¥Õ¥ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥é¥Õ¤ÏÇ´¤ê¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¥¯¥é¥Ö¤¬Íí¤ß¡¢ÁÀ¤Ã¤¿Êý¸þ¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£¥Û¡¼¥ëÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËOB¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¾ÎÓ¤¬Â¿¤¯°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¶¹¤¯´¶¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥Û¡¼¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÆñ´Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î10ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼4¡¦490¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢12ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼4¡¦465¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢15ÈÖ¡Ê¥Ñ¡¼4¡¦487¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¡£¤µ¤é¤Ë17ÈÖ¥Ñ¡¼3¡Ê200¥ä¡¼¥ÉÄ¶¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸Á°¤ËÃÓ¡¢±¦¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼Æâ¤Ë¤Ï¾¾¤ÎÌÚ¤¬3ËÜÎ©¤ÄÆñÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤À¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ï±¦¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î¥Ñ¡¼5¤Ç¡¢2ÂÇÌÜÃÏÅÀ¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤È¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï2¥ª¥ó¤µ¤»¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯Å¸³«¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÂÑ¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¿¤Ð¤¹¤«¡£¤è¤ê¥¿¥Õ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë¢¨¡Úµ÷Î¥¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¥Û¡¼¥ë°ìÍ÷¡Û1ÈÖ¥Ñ¡¼4¡§386¥ä¡¼¥É¢ª416¥ä¡¼¥É2ÈÖ¥Ñ¡¼4¡§436¥ä¡¼¥É¢ª468¥ä¡¼¥É4ÈÖ¥Ñ¡¼4¡§567¥ä¡¼¥É¢ª512¥ä¡¼¥É¡ÊºòÇ¯¤Ï¥Ñ¡¼5¡Ë7ÈÖ¥Ñ¡¼5¡§521¥ä¡¼¥É¢ª540¥ä¡¼¥É15ÈÖ¥Ñ¡¼4¡§465¥ä¡¼¥É¢ª487¥ä¡¼¥É17ÈÖ¥Ñ¡¼3¡§186¥ä¡¼¥É¢ª213¥ä¡¼¥ÉÁí¥ä¡¼¥Æ¡¼¥¸¡§7042¥ä¡¼¥É¡Ê¥Ñ¡¼71¡Ë¢ª7117¥ä¡¼¥É¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¡Ú¼Ç¼ï¡Û¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¡§¥°¥ê¡¼¥ó¡§¥Ù¥ó¥È¥°¥é¥¹¡Ú´¢¹â¡Û¥Õ¥¡¥¦¥§¥¤¡§12¥ß¥ê¡ÊÉý25¡Á30¥ä¡¼¥É¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡§¤Ê¤·¥é¥Õ¡§35¥ß¥ê¥°¥ê¡¼¥ó¡§3.5¥ß¥ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎºÇ¿·¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¥¯¥é¥Ö¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ÆÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë!?
