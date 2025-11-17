モンラボが急反発、第３四半期営業利益が黒字転換し通期計画を上回って着地 モンラボが急反発、第３四半期営業利益が黒字転換し通期計画を上回って着地

モンスターラボ<5255.T>が急反発している。前週末１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算が、売上高５８億３０００万円（前年同期比２６．６％減）、営業利益６億１３００万円（前年同期７７億６６００万円の赤字）、最終利益３億円（同７７億３５００万円の赤字）と黒字転換し、通期計画を超過したことが好感されている。



日本国内やアジア・パシフィック地域、中東地域で生成ＡＩを活用したアプローチや、データ・エンタープライズシステム案件への取り組みが順調に進み、複数の既存顧客に対する売り上げが伸長。また、先進的かつ高度な生成ＡＩ関連案件を受注したことが寄与した。また、北米、中米及び南米地域では構造改革による利益構造の改善が着実に表れたことも寄与した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高８５億１７００万円（前期比１４．８％減）、営業利益３億６０００万円（前期１０２億６９００万円の赤字）、最終利益２億６００万円（同９９億４７００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS