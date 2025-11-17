【NARUTO-ナルト- 疾風伝】SAMANTHAVEGAとのコラボコレクションは全36アイテム！
SAMANTHAVEGA×TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボコレクション全36種の予約受付をバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内「バンコレ！」にて開始された。
＞＞＞NARUTO×SAMANTHAVEGAアイテムをすべてチェック！（写真26点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に 700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
そんな『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とSAMANTHAVEGAとのコラボコレクションが初登場。作品に登場する人気の9キャラクターを連想させるカラーやモチーフをデザインに落とし込んだバッグ、折財布、バッグチャームなど全36アイテムが登場する。
キャラクターは、うずまきナルト、うちはサスケ、春野サクラ、はたけカカシ、波風ミナト、我愛羅、うちはイタチ、デイダラ、サソリの9名。それぞれのイメージカラーをメインに使用し、家紋や呪印、暁のマークや万華鏡写輪眼、忍具をモチーフにデザインされている。
アイテムは、9キャラクターそれぞれのショルダーバッグ、リュック、キャンバスハンドバッグ、折財布、2wayチャームが用意されている。
推しのキャラクターのアイテムを揃えれば推し活に、またお好きなデザインのアイテムを選んでおしゃれに楽しんでほしい。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
