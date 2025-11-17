博展がＳ高カイ気配、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

博展<2173.T>がストップ高の７４２円でカイ気配となっている。前週末１４日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を２０９億円から２２５億円（前期比１９．４％増）へ、営業利益を１７億円から２１億５０００万円（同５４．３％増）へ、純利益を１１億９０００万円から１５億円（同５０．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１２円から１４円へ引き上げたことを好感した買いが流入している。



これまで推進してきた事業ユニット体制が定着し、効率的な事業運営が進んだ結果、収益性の高い案件の受注が堅調に推移したことが要因。また、第３四半期にイベント関連の大型案件が想定を上回る進捗となったことや、子会社で一時的な要因による大型案件の受注が寄与したことも業績を押し上げる。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１４９億５０００万円（前年同期比１６．４％増）、営業利益１５億７２００万円（同８１．４％増）、純利益１０億６３００万円（同８４．７％増）だった。資源循環に配慮したデザイン設計「資源循環型イベント」が好調を維持した。



