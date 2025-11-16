ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球の韓国代表は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で7-7引き分けとなった。15日の第1戦は4-11で大敗していたが、この日は9回に同点に追いつく意地を見せた。

1点ビハインドの9回2死から値千金の同点弾を放ったのは、キム・ジュウォンだった。大勢（巨人）から右翼スタンドに叩き込み、韓国の日本戦11連敗を阻止した。

23歳のキム・ジュウォンは試合後の会見で、来日翌日に祖父の死去を知らされたと明かした。祖父に関する質問に対し、涙をこらえるように水を飲み、約1分ほど無言。その後も涙を抑えきれず、リュ・ジヒョン監督が「もう少ししてからお答えします」とフォローする事態となった。

その約4分後、涙をこらえながら口を開いた。両親からは「今の試合に集中しろ」と言われ、侍ジャパンとの2試合に臨んでいたという。

「祖父を直接見送ることができなかったので、プレーに対して祖父を送りたいという思いがあった。今回の試合は自分の持てるものを全て注ぐ、そういった思いで臨んだ」とし、「最後の打席でいい結果を出せて、祖父をきちんと送ることができたのではないかと思う」と振り返った。



（THE ANSWER編集部）