犬が『靴下』を好きな理由５選

靴下を置きっぱなしにしていたら、愛犬に持っていかれてしまった……という経験は多くの飼い主さんが持っていることでしょう。なぜ犬たちは靴下を好むのでしょうか。ここでは犬が『靴下』を好きな理由を紹介します。

1.飼い主のニオイが染み付いているから

犬が飼い主の靴下を好む主な理由は、靴下に飼い主のニオイが染み付いていることが大きな要因です。犬は飼い主のニオイを嗅ぐことで安心できるので、安心感を求めているのかもしれません。

特に留守番中に飼い主の靴下を探し出してイタズラしている場合は、留守番中の寂しさを埋めようと靴下を持ち出している可能性があります。

2.噛み心地が良いから

靴下にもさまざまな素材や種類がありますが、どのような素材のものでも犬にとっては「噛み心地が良い」と感じやすいアイテムです。

靴下には、噛み心地が良かったり丈夫で噛み応えがあったりするものもあります。犬によって好きな素材は好みが分かれるので、「うちの子はこの靴下だけを好む」というパターンもあるでしょう。

3.噛みやすい形状や大きさをしているから

人間の靴下は、大きすぎず厚すぎずと犬にとって噛みやすい形状や大きさをしているものが多いです。服に比べると持ち歩きやすいという点も犬が狙うポイントでしょう。

細長い形状は犬の口の大きさや横幅にも合いやすく、噛んでいて苦しさや顎の疲れを感じにくいという説もあります。

4.飼い主の気を引く手段として利用している

愛犬が靴下を持ち去ったとき、多くの飼い主は何らかのリアクションを見せていると思います。このリアクションを見て「靴下を持っていけば飼い主の気が引ける」と学んでいるケースも多いです。

飼い主に遊んでもらいたいとき、かまってほしいときは靴下をくわえて持ち去ることで、飼い主の注意を引いて要望を聞いてもらおうとしているのでしょう。

5.飼い主とのやりとりを遊びと勘違いしている

靴下を持ち去った後の飼い主の反応によっては、犬が「靴下を持ち去って追いかけてもらう遊び」「靴下を引っ張り合いっこする遊び」と純粋に勘違いしている可能性もあります。

飼い主が笑いながら追いかけたり、大きなリアクションを見せながら引っ張ったりしていると「遊び」と認識させてしまうので気をつけましょう。

犬が靴下で遊ぶのを止めさせたいときの対処法

犬が靴下で遊ぶのをやめさせたいときは、大きなリアクションを取らずに冷静に対応することが求められます。

日頃から「ちょうだい」「離して」のコマンドを教える 別のおもちゃを見せて、そちらで遊ぶように促す 飼い主の気を引こうとしている場合は無視する

上記の方法で対応し、少しずつ靴下で遊ぶ頻度を減らしていきましょう。また、大前提として靴下を床や手の届く場所に放置しておかない習慣も大切です。

他にも遊び足りていないなどの理由で靴下を持ち去っている場合は、日頃からしっかり遊びや散歩で充実感を満たしてあげましょう。

まとめ

犬が靴下を好む理由は、状況や飼い主との日頃のコミュニケーション度合いなどで原因が変わってきます。靴下で遊ばれないためにも、正しい対応で靴下以外の遊びの楽しさを教えてあげましょう。