¡¡¸ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬£±£´Æü¡¢°ìÉô¤òÁè¤¦»ÑÀª¤«¤éÁ´¤Æ¤òÇ§¤á¤ë¼«Çò¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££¹Æü¤ÎÂáÊá¤«¤é£µÆüÌÜ¤Çà´°¥ª¥Áá¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¹¬¿Í»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤Î°Õ¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤ÏÁè¤ï¤Ê¤¤ÊÛ¸îÊý¿Ë¤ò¤È¤ë¡£¼«Çò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Çºá¤òÇ§¤á¤Æ¡¢¼Õºá¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¨ÃÌ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë¡ÖÃÝÆâµÄ°÷¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿Ê¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÃÝÆâ»á¤¬¼«»à¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆüÂáÊá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÃÝÆâ»á¤Î°äÂ²¤¬·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊáÁ°¤«¤éÆ±ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈ¯¸À¤Îº¬µò¤ÏÊ£¿ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¡£ÂáÊá¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÉ¿ÊÑ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÊÛ¸îÊý¿Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼çÀïÏÀ¤È²º·òÏ©Àþ¤Ç¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Î£È£Ë¤Ø¤Î°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤Ç£²£°£²£³Ç¯£³·î¤ËÄ¨Ìò£²Ç¯£¶·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£´Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàÊÛÅö»ý¤Áá¤Î¿È¤À¡£º£²ó¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÁè¤¤¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ËþÎ»¸å¤Î£²£·Ç¯£³·î°Ê¹ß¤ËÈ½·è¤¬³ÎÄê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¼ý¤Þ¤ë¤È¤Î·×»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢Áè¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÝÆâ»á¤Î°äÂ²¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¼¨ÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ¯ÁÊÁ°¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤¹¤ì¤ÐÉÔµ¯ÁÊ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¼Õºá¡¢È¿¾Ê¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤Ç¤ÎÈ³¶â·º¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¸øÈ½ÀÁµá¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¾ð¾õ¼àÎÌ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÌ·º¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÁ´ÌÌÅª¤ËÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁèÅÀ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿×Â®¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££²£·Ç¯£³·î¤è¤êÁ°¤Ë¹´¶Ø·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤Î£²Ç¯£¶·î¤Èº£²óÊ¬¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯´ü´Ö¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¡Ê¼«Çò¤Î¡ËÊý¿Ë¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤«¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Î©²Ö»á¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ëÊÛ¸îÊý¿Ë¤ò¤È¤ë¤Ù¤¤ÈÅö½é¤«¤é¼«Çò¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢£Î£È£ËÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÁè¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤»Î©²Ö¹§»Ö¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«Êý¸þÅ¾´¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ö¼Â¤òÁè¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£