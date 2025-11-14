１２月３１日に予定されるガソリン税の暫定税率の廃止に伴う移行措置として、国が石油元売り業者に支給しているガソリンの補助金が、１３日から１リットルあたり５円増額となりました。ガソリンスタンドの店頭価格は数日から１週間程度かけて値下がりする見通しです。

ガソリン価格を抑える補助金を政府は１３日から、１リットル当たり５円増やして１５円としました。補助金は石油元売り各社に支給されるため店頭価格は数日から１週間程度かけて値下がりする見通しです。１２月３１日に予定されるガソリン税の暫定税率の廃止に向けた移行措置としています。

暫定税率はガソリン税に「当分の間」の措置として上乗せされる税金で１９７４年に道路整備の財源に充てる名目で始まり、その後も国の厳しい財政事情などを背景に維持されてきました。

補助金は２週間ごとにおよそ５円ずつ追加され、１２月１１日からは暫定税率と同じおよそ２５円となります。経済産業省によりますと１１月１０日時点のレギュラーガソリンの平均小売価格は全国で１７３円５０銭、栃木県で１７３円９０銭でした。

原油相場が大きく動かなければ、年末には４年ぶりの安値水準となる１６０円前後まで下がる可能性があります。ただ、経済産業省は、値下がり後にガソリンスタンドに客が殺到する事態を防ぐため、買い控えを避けるよう呼びかけています。

栃木県石油商業組合・栃木県石油協同組合の山口博之理事長は「車のタンクを空にしておくと地震があったときに困ってしまうので買い控えしないほうがよい」「年末から年始になって、暫定税率がなくなってガソリン価格が下がるという勘違いだけは困る」などと話しています。