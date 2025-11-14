「オープンマリッジ宣言」が波紋を広げていたYouTuberのヒカルさんが2025年11月13日公開の動画で、元カリスマキャバ嬢で実業家の妻、「進撃のノア」さんと「離婚」について話し合う様子を明かした。

「ノアが納得してないみたいで......」

ヒカルさんは5月31日にノアさんとの結婚を発表したものの、9月14日に公開した動画の中で、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」にすることを宣言。

ノアさんは、浮気自体は許容するスタンスだったものの、動画の中で、ヒカルさんが「ハーレムがいい」「ノアがそのハーレムにいないと意味がない」などと発言したことなどから大炎上。9月27日には、その時点で、炎上の影響でヒカルさんの会社の損失が約4億円にのぼったことなどが明かされていた。

11月13日公開の「ノアと離婚について話しました」との動画では、炎上後初めてノアさんと共演。話し合う様子を公開した。

ヒカルさんは「夫婦動画はもうYouTubeに出さないっていう風に言ったんですけど、それに対してノアが納得してないみたいで」と切り出した。

ヒカルさんとノアさんは炎上後、約1か月にわたって会うこともLINEでのやり取りすらもなかったといい、10月末にノアさんの店で働くキャバクラ嬢・ひめかさんのイベントで、久々に顔を合わせたという。

ノア「全部失ったのそっちだけやん」

騒動後、会社の損失などを取り戻す必要があったとしたヒカルさんについて、ノアさんは「オープンマリッジ（宣言）で、『俺は浮気します、イエーイ！』とか言っときながらNOオープンマリッジみたいな。何のために炎上したん？」と困惑。

ノアさん自身は「登録者数も減ってもないし、好感度も別に減ってもないし。自分（ヒカルさん）ばっか損して......全部失ったのそっちだけやん。え、ノアなんなん？ みたいな」とヒカルさんが一方的に悪影響を受けたことに居心地の悪さを感じるとした。

ヒカルさんは、ノアさんを動画に出さないと決めた理由について「もう世間がめんどくさいっていうのがでかすぎて」と説明。「『ノアちゃんかわいそう』みたいな代弁者たちがめっちゃ湧いてくるやん。もうそれがめんどくさい」とした。

ノアさんは自身について「今までの12年間、夜（の仕事を）やって......自分のプライベートっていうか、悪いとこなんか見せなくて隠すのが当たり前やん普通に」と振り返った上で、「なんでうちらが結婚したかって言ったらさ、プロポーズしてくれた日の会話もそう。ありのままを話した上で、結婚しようって言ってくれたやん」とした。

「単純に、ノアに俺と同じ思いをしてほしくはない」

ヒカルさんは「そこまでして、YouTubeやりたいってこと？ 一緒に」とすると、ノアさんは「結婚したいって思った人やから。だって、ありのままで結婚してくれたわけやし」。

一方、ヒカルさんは「別に俺が道連れにする理由もないわけやん」。「巻き込みたくもないし、一緒に（好感度など）下がる意味はないやん」と及び腰だ。

ノアさんは「夜12年、社長でやってて、『心が綺麗』って別の意味にしても絶対綺麗なわけないから」「素行は良くないし」と告白。プロポーズの際、ヒカルさんから「俺は浮気やめられへんけど」と言われたが、ノアさんはこれに「ホスト行くんやめられへん」と返したという。

「俺と結婚してからホストと関係持ったことあるのかだけ教えて」

ヒカルさんはさらに「じゃあ俺と結婚してからホストと関係持ったことあるのかだけ教えて」と突っ込んだ。

ノアさんは「いや、それは......」とすると、笑いながら崩れ落ちた。「勘違いせんといてほしいのは、ノアはお金使うのが好きやねん。シャンパンコールが好きやねん」と弁明。ヒカルさんも「俺もやで」と茶化した。

ノアさんは結婚後、「正直結婚した後1週間はめっちゃ幸せやってん。なんか浮き足立って。『私もほんまに女の子なれるんちゃうん？』みたいな。ただ1週間経ったら、もうめっちゃしんどかってん」とも明かした。

話し合いの末、ヒカルさんは「本当に特殊な形で、なんだかんだ継続するって感じやな」。

「これがいつ終わるかは本当わかんないです。だってお互い衝動的に生きてるし、どれが正解かも分かってないから。どっちかが『めっちゃ無理や』ってなったら、その時はもうすんなり離婚すればいいんじゃないか」とオープンマリッジの続行を宣言した。