もはや“日本の国民食”といっても過言ではないかもしれない「鶏のから揚げ（以下、から揚げ）」。そんなから揚げが一番食べられている都道府県はどこなのでしょうか。株式会社ニチレイフーズが、このほど発表した「全国から揚げ調査2025」によると、2025年の年間消費量は「約380億個」以上となる見込みとなり、1カ月間に食べる個数が最も多い都道府県は「福島県（72.2個）」となりました。



調査は、全国の20〜79歳の男女1万4099人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



はじめに、全30品のおかずから好きなものを選択してもらったところ、1位「から揚げ」（67.4%）、同率2位「ハンバーグ」「餃子」（いずれも64.5%）という結果になりました。



次に、全国の「から揚げ消費個数」を推計で算出したところ、2025年の年間消費量は「約380億個」以上となる見込みとなり、2023年調査と比べると約95%程度に留まることがわかりました。



また、「1カ月以内のから揚げ喫食率」をルート別でみると、「惣菜」が42.8％と最も多く、次いで「手作り」（36.8％）、「冷凍食品」（27.6％）、「コンビニ」（20.3％）、「外食」（18.2％）、「鶏のから揚げ専門店」（15.8％）が続きました。



続けて、全国において、から揚げを1カ月間に一人当たりが食べる個数の平均が最も多い都道府県は、1位「福島県」（72.2個）でした。次いで2位「茨城県」（56.3個）、3位「東京都」（54.7個）、4位「鹿児島県」（52.4個）、5位「大分県」（51.4個）が続きました。



また、から揚げを「1カ月に1回以上食べている人の割合（喫食率）」では、1位「宮崎県」（79.3%）、同率2位「島根県」「大分県」（いずれも75.7％）、4位「鹿児島県」（74.7%）、5位「高知県」（74.6%）がTOP5となりました。



ちなみに、「から揚げの好きな部位」では、「もも」（82.9％）がダントツとなり、「むね」（44.9％）、「手羽先」（33.7％）が続きました。



【出典】

▽ニチレイフーズ調べ