「これまで老化の原因としてよく知られていたのは、細胞を傷つけてしまう『活性酸素』と『糖化』でした。しかし、それらを上回るスピードと破壊力で細胞を傷つけて機能を低下させる『超悪玉物質』があります。残念なことに、私たちは生命の維持に欠かせない食事をするたびに、たとえ低糖質や野菜を積極的に摂る食生活を心がけていても、その超悪玉物質を発生させて、老化への道を歩んでしまうのです」そんな衝撃的な話をするのは、