この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberのブンヤ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜ日本で外国人問題が起きているのか？ #shorts #vtuber」と題した動画を公開。日本で増加する外国人をめぐる問題の根源は、少子高齢化対策として政府が主導する労働者受け入れ政策にあると指摘した。



動画でブンヤ氏は、日本で外国人の人口が増え続ける中で「さまざまな摩擦や軋轢が発生しており、大きな社会問題となっている」と現状を説明。その上で、なぜ外国人が増えているのかという根本的な問いに対し、「日本政府が増やしているから」だと断言した。



その背景として、ブンヤ氏は日本の深刻な「少子高齢化」を挙げる。日本人人口が急激に減少する現状に対し、その「穴埋めとして外国人労働者をどんどん迎え入れている」と構造的な問題を解説した。実際に、政府は2024年度に外国人労働者の受け入れ枠を前年度の「2.4倍の82万人」にまで大幅に拡大したという事実を提示し、この流れが国策として加速していることを示した。



さらに、この傾向は将来さらに強まると予測。ブンヤ氏は「2070年には日本の人口の約1割、10人に1人が外国人になる」という推計を紹介し、日本の人口構成が根本から変わる未来が迫っていると警鐘を鳴らす。最後にブンヤ氏は、こうした現実の中で「私たちはどのような国のかたちを作っていくのか、それが今まさに問われている」と述べ、視聴者に未来への問いを投げかけて締めくくった。