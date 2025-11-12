セ硝子がマイナスに転じる、ＬｉＢ用電解液製品の販売減見込み２６年３月期営業利益予想を下方修正

セントラル硝子<4044.T>がマイナスに転じている。午後１時頃に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１４５０億円から１４２４億円（前期比１．３％減）へ、営業利益を７５億円から７０億円（同３４．１％減）へ下方修正したことが嫌気されている。エネルギー材料事業で、競争激化に伴うリチウムイオン電池用電解液製品の販売減少などが想定されるという。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高６６４億３０００万円（前年同期比２．４％減）、営業利益２５億２００万円（同４７．３％減）となり、従来予想の営業利益２０億円を上回って着地した。為替が円安基調で推移したことによる影響に加えて、肥料製品や硝子繊維の自動車向け製品の販売数量が増加したことが売上高・利益を上振れさせた。



出所：MINKABU PRESS