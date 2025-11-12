「広池球団本部長から『最後の最後まで悩んだ』と聞いて、ありがたいと思った。行くからにはワールドチャンピオンを目指す」

西武・今井達也「今オフは何が何でもメジャーへ」…シーズン中からダダ洩れていた本音

10日、晴れやかな表情でこう話したのが、西武のエース右腕・今井達也（27）だ。

同日、所沢市の球団事務所で球団と面談を行い、プロ9年目を終えた今オフのポスティングによるメジャー挑戦を容認された。代理人は敏腕として知られるスコット・ボラス氏が務める。

西武はすでに同じ先発投手の高橋光成（28）の米球界挑戦を認めている。2020年、日本ハムが有原（現ソフトバンク）と西川（現ヤクルト）のポスティングを容認したものの、有原のみレンジャーズと契約した。過去に、2人同時にポスティングでメジャー移籍したケースは皆無。西武は異例の決断をしたわけだ。

昨季どん底の最下位に沈んだ西武は、もっかチーム再建の真っ最中。23年から3年連続2ケタ勝利をマークした今井は今季、10勝5敗、178奪三振、防御率1.92。無四球完投3回と3完封はいずれもリーグトップだった。6月17日のDeNA戦では、球団記録を更新する球界歴代5位タイの1試合17奪三振を記録するなど、チームに欠かせない存在。広池球団本部長は「チーム強化を預かる者として難しい判断だった」と話したが、今井が本当に必要ならポスティングを認めなければいいだけの話だ。

理由のひとつに莫大な譲渡金の存在がある。今季、ワールドシリーズを制覇したドジャースは大谷翔平、山本由伸が投打の軸として活躍。日本人選手への評価と期待値が上がっており、米スポーツ専門局「ESPN」は今オフのFAランキングトップ50で今井を5位に挙げ、契約は6年総額1億3500万ドル（約208億円）と予想した。

米メディア「ジ・アスレチック」に至っては、8年総額1億9000万ドル（約292億円）。仮にこの額で契約となれば、西武への譲渡金は約47億円。オリックスに約72億円をもたらした山本には及ばないものの、18年オフに西武からマリナーズに移籍した菊池雄星（約11億円）の実に4倍以上だ。

問題視されてきた素行

マスコミ関係者は「これだけの高値で選手を“売れる”のは今年が最後になるかもしれませんからね」と、こう続ける。

「MLB選手会とオーナー側が交わした現在の労使協定が、来年12月1日で失効する。ポスティング制度はこれまで何度もルール改正を繰り返しており、年明けには労使交渉が行われる。その結果次第では現行の譲渡金の規定に影響が及ぶかもしれない。場合によっては減額になる可能性もゼロではない。西武とすれば、『どうせ認めるなら高値がつく今オフのうちに』という計算はあるでしょう」

今井自身の素行を指摘する声もある。球団OBがこう言う。

「今井は調子がいい時は初回からガンガン飛ばし、好守を見せた野手を称えるなどエースの振る舞いを見せても、不調の時は人が変わったようにマウンド上でイライラを募らせ、露骨にふてくされた態度を取る。9月18日のオリックス戦ではピンチの場面で豊田投手コーチが水を持ってマウンドに向かおうとすると、今井は『来るな』とばかりに手で追い払い、ロジンをマウンドに叩きつけた。球団内では『アイツは二重人格じゃないか』と言われており、若手に悪影響を与えかねない。バックを守る野手もエースらしからぬ立ち居振る舞いに辟易していると聞きました」

今季は早い段階から高橋のメジャー移籍が確実視されていた。西口文也監督の下で来季のAクラス入りを目指す中、先発ローテ投手が2人も抜ければ、大幅な戦力ダウンを強いられる。そんなチーム事情は「知ったこっちゃない」と言わんばかりにメジャー挑戦を求める今井に、眉をひそめる関係者もいるという。

「今季はシーズン中から方々で『絶対に球団にポスティングを認めさせる』と息巻いていた。球団としては来季、今井を残留させたとしても、いらぬ火種を生みかねないと判断したのではないか」（前出のOB）

西武が高橋のみならずエースまで放出するのは、それなりの理由がある、というわけだ。

そんな今井は、今季中に行った日刊ゲンダイの取材の中でも、メジャー志向の本音がダダ洩れていた。

