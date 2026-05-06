◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦で今季３度目の投手専念で先発マウンドに上がる。アストロズの本拠地ダイキンパークのグッズストアではドジャース３連戦に合わせて特別Ｔシャツを販売。出入り口の前に大谷とアストロズ・今井達也投手の日本人２人のイラストが描かれたコラボＴシャツが展開