11月1日のサービス開始から10日が過ぎた「DOWNTOWN＋」（DT+）。動画にはサイトの主宰者たるダウンタウンの松本人志（62）はもちろん、ゲストの姿も続々だが、サイトに対して《渡部とか使ってあげたらいいね》といった、アンジャッシュ渡部建（53）の登場を期待する声が上がり始めている。

渡部といえば、2020年6月の“文春砲”で「多目的トイレ不倫」を報じられ、1年7カ月にわたって活動休止。2022年2月に「白黒アンジャッシュ」（チバテレ）で芸能活動を再開させたが、完全復帰にはほど遠い状況だ。そんな中で“渡部待望論”が上がっているわけだが、テレビ番組制作会社ディレクターはこう語る。

「DT+に対し、『地上波テレビが無理な芸能人の駆け込み寺』としての機能を期待する視聴者は多いようです。渡部さんは復帰前の20年12月に謝罪会見を開いており、謝罪はとうに終わっているわけです。要は《自分は渡部を見たいが、外野がうるさそうだな》と感じている視聴者がDT+にそのような役割を求めているのでしょう」

松本からすれば、ただただ迷惑な視聴者の要望のようにも思えるが、「そうでもありません」と前出のディレクターがこう続ける。

「渡部さんは、本来なら2020年大みそかに放送された日本テレビ系『笑ってはいけない』にゲスト出演し、テレビに復帰するはずでした。ところが、週刊誌報道で事前に出演情報が漏れ、視聴者が猛反発。松本さんも情報漏れに腹を立て、結果、出演シーンはお蔵入り。翌年1月にはそのシーンの台本が週刊誌によって報じられ、番組の情報管理のさらなる甘さが露呈しましたからね」

DT+には「笑ってはいけない」の日テレが協力

番組が原因で復帰のチャンスがおじゃんに。松本がDT+で渡部の面倒を見たいと考えたとしても不思議はないが、お蔵入りとなったシーンについても「再利用は可能です」とテレビ誌ライターはこう分析する。

「ボツになった渡部さんのシーンをDT+で配信するなんてことも可能じゃないですか。ボツシーンは一時、ある有料配信サイトで公開されるなんて報道も出ましたし、DT+に対しては『笑ってはいけない』の日テレの協力があるぐらいですからね」

まさかのお蔵入り解除もあり得る？

