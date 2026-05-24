お笑い芸人のみなみかわが、２４日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「さまぁ〜ずチャンネル」に出演。、アンジャッシュ・渡部建を黙らせた。みなみかわの印象について語り合う中、大竹一樹は「どのチャンネルを回してもいる」、三村マサカズは「ブレイク芸人から定着芸人になった」と評価された。一方で、渡部は「よく出ているっていうのは褒め言葉であり、意外と個性を失ってどこにでも対応するようになったのかな