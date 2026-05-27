株式会社マイナビは、20～59歳の正社員を対象に実施した「【正社員1.8万人に聞いた】六月病※1と評価フィードバックに関する調査2026年」を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 ※1新年度の業務や環境に一定程度慣れた後、6月前後に、仕事や私生活のモチベーションの低下や疲労感などを自覚する状態。 「五月病」とは違い、6月は連休がないことや特有の気候変化なども影響している可能性がある。医学