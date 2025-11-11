この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通事故防止コンサルタント・上西一美氏が、最新投稿『どっちが悪いの!? 右折車vs無灯火バイク 事故ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ』で右折車と直進バイク、特にバイクが無灯火だった場合の事故過失割合について、実際のドラレコ映像を基に語った。



上西氏は冒頭、「僕は基本的に過失割合には興味はない」と断言。その理由として、「事故をしないこと、そして事故をもらわないこと--この2点が一番大事」とし、交通事故は被害に遭ってもメリットが一切ないと視聴者へ念押しした。



今回紹介されたのは、右折車と無灯火バイクが事故を起こした事例。一般的に右折車と直進車が事故を起こした際の過失割合は「80対20で右折車側が大きい」とされるが、「無灯火の直進バイクの場合なら過失割合が減るか？」という視聴者の疑問に上西氏が答える。



「結果的には60対40になったそうです。右折車側が6割の過失というのは“相手が無灯火でも右折は危険な行為”という社会の認識。納得できない人もいるかもしれませんが、右折車が直進車を遮ることの危険性は重大だと理解してください」と語り、「無灯火だったから仕方ない、では済まされない」と強調した。



さらに、実際に事故にあったバイクが無灯火であった場合も「逆にバイク側にも過失がつくが、傷を負うリスクはバイク側が圧倒的に高い」と警告。「バイクに乗る方はライトが点灯していない状態での運転は絶対にやめてほしいし、右折車は常に『見えないかもしれないバイク』を想定して運転すべき」と呼び掛けた。



「右折する際は相手の有無や状態だけで自己判断せず、最大限注意すること。無灯火のバイクがいたからといって過失が大幅に減るわけではなく、『注意深く右折しなさい』と社会的にも厳しく見られている」と語り、改めて慎重運転の重要性を訴えた。



