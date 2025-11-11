人気No.1はどれ？【ドリアの人気レシピランキングTOP7】失敗しないホワイトソースのコツも伝授！
熱々のごはんと濃厚なソースがひとつになったドリアは、満足感の高い洋食です。今回は、E・レシピで人気のドリアレシピランキングTOP7をご紹介。
手間いらずの時短テクニックやシチューのリメイクに加え、ダマにならないホワイトソースのコツも徹底解説します！
【泡立て器が決め手！】ホワイトソース グラタン&ドリアに ダマにならない作り方
ホワイトソースを失敗なくなめらかに仕上げるコツは、泡立て器。炒めた小麦粉に牛乳を加える際、牛乳を一気に加えて泡立て器で手早く混ぜるのが大事なポイントです。覚えておけば、ドリアはもちろん、シチューやコロッケにも活用できて、調理の幅が格段に広がりますよ。
【1位】簡単濃厚ドリア フライパンで手軽に15分で完成！
炒めた具材に小麦粉や牛乳を入れ、フライパンひとつでソースまで作るお手軽レシピが1位を獲得。ソースを別に作る手間がいらないのが最大のメリットです。具材を下準備で加熱しておくことで時短に。表面のチーズがこんがり香ばしく焼けたら完成です。
【2位】あつあつ！ ナスのドリア 簡単濃厚な味わい
洋食屋さんのような本格的なビジュアルながら、包丁を使うのはナスを切るときだけ。ごはんにミートソースとナスをのせるだけと簡単なので、忙しいときにパパッと作れます。表面のパン粉がカリッと焼けて、食感の心地よいアクセントになります。
【3位】余ったシチューで作るドリア おすすめアレンジ
余ったクリームシチューをドリアにリメイクするレシピが3位にランクイン。ごはんとシチューをミルフィーユのように重ねることで、ボリューム満点に。粗びき黒コショウをたっぷり振ると、味にメリハリがついて大人向けの濃厚な味わいになります。
【4位】簡単濃厚！ ドリア ホワイトソースも手作り
ホタテやエビなどシーフードの旨みが溶け込んだドリアは、贅沢気分を味わいたいときに最適です。手作りのホワイトソースはあえてゆるめにするのがおいしさの秘訣。ごはんにまんべんなくコクと旨みが行き渡り、奥深い味わいを堪能できますよ。
【5位】カボチャの肉みそドリア
肉みそ×チーズのコラボレーションが絶品の和風ドリアです。鶏ひき肉の淡泊な肉みそに、卵黄の濃厚なコクが加わり、カボチャの甘みと肉みその塩気で箸が進みますよ。肉みそに白すりごまを加えて香りと風味をアップさせるのもおすすめです。
【6位】レトルトカレードリア
カレーとホワイトソースのコンビは、大人にも子どもにも喜ばれるテッパンの味。レトルトカレーは好みでOKです。ビーフカレーでリッチに、トマトカレーで爽やかにと、アレンジを楽しめるのが魅力。レトルトのハンバーグなどをトッピングして焼くと、さらにボリュームアップが図れますよ。
【7位】サバのみそドリア
ホワイトソースに酒粕を加える、風味豊かな大人向けのドリアが7位に。酒粕の香りがサバによく合い、日本酒やワインのおつまみにも◎。缶詰を使うため、手が込んでいるように見えてもとても簡単です。みそと酒粕、チーズの発酵食品をたっぷり摂れるのもうれしいポイントです。
■時短とコツでドリアを食卓の定番に
ドリアは、ダマにならないホワイトソースのコツさえ押さえれば、自宅で簡単に本格的な味が楽しめます。
フライパンひとつで作る時短術や、シチューのリメイクなど、手軽なレシピもたくさんありますよ。
和風から洋風までアレンジも自在。ぜひ、人気のドリアレシピを参考に、家族みんなが喜ぶ食卓の定番にしてくださいね。
(ともみ)
