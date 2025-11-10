最近になり子どもを留学に送った親の憂いが深まっている。ウォン相場が7カ月ぶりに1ドル＝1460ウォン台までウォン安が進んでだ。ソウル外国為替市場によると、7日のウォン相場は夜間取引で1ドル＝1461．50ウォンに取引を終えた。米国の関税戦争が本格化した4月9日の1472ウォン以来のウォン安水準だ。

ウォンは先週主要国の通貨で最も値を下げた。夜間取引終値基準で10月末に1433ウォンだったウォン相場は1週間で約2％急落した。ウォール・ストリート・ジャーナルによると主要6通貨に対するドルの価値を示すドル指数は同じ期間に約0．15％の上昇にとどまったが、ウォンだけが劣勢だ。

外国人投資家離脱の影響が大きかった。韓国取引所によると11月第1週に外国人投資家はKOSPI市場で7兆1511億ウォンを売り越した。昼間基準で過去最大の売り越しだ。新韓銀行のエコノミスト、ペク・ソクヒョン氏は「最近アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を機に上昇したKOSPI市場で外国人投資家が大規模な差益確定に出るとウォン相場が値を下げている」と話した。

最近個人投資家の海外株式ブームなど構造的な変化もウォン安圧力として作用する。国際金融センターによると、10月に韓国の個人投資家は68億1000万ドル相当の海外株式を買い越した。1カ月前の27億7000万ドルより2．5倍の増加で、2011年の統計作成以降で最も多かった。KB国民銀行のエコノミスト、イ・ミンヒョク氏は「個人投資家と年金基金を中心にした海外証券投資、企業の海外直接投資などによりドルが急速に外部に再流出される流れが固着されている。このため経常収支黒字でもウォン相場が下落している」と話した。

ここに韓米関税交渉の結果も外国為替市場には負担として作用している。毎年年間200億ドルが韓国ではなく米国に投資される点もウォンのファンダメンタルズの低下要因になり得るからだ。さらに韓国政府が考慮した現金投資財源調達方式のひとつである外貨資産委託運用の収益率は4年に1度はマイナスだ（チャ・キュグン祖国革新党議員室資料）。10年間で合計2000億ドルを米国に投資しなければならない状況で財源調達の可能性への懸念が鎮まらない理由だ。

これから外国為替市場はウォン相場が短期抵抗線である1480ウォン水準を超えるかに関心が傾く。今年に入り最も低いウォン相場は4月9日に記録した1484．10ウォンだ。年末までウォン安の流れが続くならば1400ウォン台のウォン相場が新たな基準（ニューノーマル）になる。すでに今年のウォン相場は年平均基準で初めて1400ウォン台になりそうな気配を見せている。今月7日基準で今年の平均ウォン相場は昼間取引終値基準で1414．20ウォンだ。昨年の年平均相場1364．40ウォンと比較すると49．80ウォンの急落だ。

ウリィ銀行のエコノミスト、パク・ヒョンジュン氏は「米国利下げが止まるなら1480ウォン水準だけでなく1500ウォン水準まで突破しかねない。企業は来年の見通しを立てる際に為替相場の変数を十分に考慮しなければならない」と強調した。しかしiM証券のエコノミスト、パク・サンヒョン氏は「現在まで韓国の経済指標は良好な流れを見せており、外国人資金も再び流入するだろう。年末まで少なくとも1480ウォン水準が下段（年初来安値）になるだろう」とみた。