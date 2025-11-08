松島みどり首相補佐官が８日にＸ（ツイッター）に投稿。高市早苗首相が初の衆院予算員会で本格論戦に臨んだ７日に、首相が午前３時から首相公邸で答弁準備の勉強会を行い、多くのスタッフに影響が出たことが物議を醸していることに対し、見解を記した。

「仕事大好き人間の高市総理だって午前３時に出勤なんてしたいわけありません」と指摘。「衆議院ではどの委員会でも質問通告は２日前までに出すルールがあるにもかかわらず、野党（この日は立憲民主党のみ６人が質問）の通告が、前日の午後６時以降になる議員がいるなど遅かったり、何より、すべての質問を『総理大臣に』と答弁者を指定し、予算委員長もそれに従って当てていることが主な原因と考えます」と記した。

また質問通告が漠然とした内容だと、省庁側の作業が膨大になるとも。「そこで答弁書が完成するのが、午前３時になってしまうのです」とした。

元官僚の国光文乃外務副大臣もＸ投稿で「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」と記載。合わせてアップした人事院の資料では、省庁職員の「国会対応業務に関する超過勤務の要因」の１位が「質問通告が遅い」、２位が「質問通告の内容が不明確」とある。また国光氏が別途提示した調査データ資料では、「質問通告２日前のルールを守っていないことが多い国会議員の所属政党」として、１位「立憲民主党」、２位「共産党」が突出している。

７日は衆院予算委で、立憲民主党が高市首相の午前３時出勤で、多くのスタッフが影響を受けたと指摘・批判していたが…。

８日は「立憲民主党と共産党」などがネットでトレンド騒ぎとなり、「またまた立憲民主党お家芸のブーメラン」「ブーメランが立憲に刺さってる」との投稿が相次いでいる。