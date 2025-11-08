◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、合計２８５・７１点で２位だった。３連覇達成の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）には一歩及ばなかったが、佐藤は日本男子の一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。

佐藤を指導する日下匡力（ただお）コーチがフリーの演技後に取材に応じ「彼の気持ちの強さですね、本当に。（佐藤は）けがと闘ってつらい思いをしてきたので、それがやっぱりいろいろ思い出して、彼の努力は、本当にすごかったなとしみじみ感じました。本当にうれしかったです。最高です」とこん身の演技を見せた佐藤をたたえた。

ＳＰ２位で出たこの日は右足首に痛みを抱えながらも、冒頭の４回転ルッツを着氷すると、３本の４回転を含む７本のジャンプ全てを降りた。圧巻の演技後は右拳を突き上げ、客席はスタンディングオベーションで大拍手が起こった。日下コーチは「顔が自信に満ちあふれていましたね。けがを抱えながらもいい練習ができていた。本番にそのまま持って行けたというのが良かったと思います」とうなずいた。

第２戦の中国杯に続き２連勝とし、日本男子一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出決定。同コーチは「スピン、ジャンプの時間、フリーの前半、後半などと分けて練習してきた。コンスタントに練習してきたのが、うまくはまった。回数を跳ばず、けがも悪化させないように、練習方法を本人といろいろ話し合って、練習してきました」と取り組みを振り返った。

ＧＰファイナル、その先の来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を見据えては「足も完璧ではなく、もう少しというところなので。痛みがなくなってきたらもっと自信につながると思うので、構成を上げられるところまで持っていけたらいいなと思います」と語った。