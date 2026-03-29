◇フィギュアスケート世界選手権最終日（2026年3月28日チェコ・プラハ）男子では、SP6位だったミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）がフリー2位の212・89点を出し、合計306・67点で準優勝を飾った。銀メダルだった22年北京五輪で出したフリー自己ベストを約4点更新する圧巻の演技を見せた。頂点には惜しくも届かなかったが、出場5度の世界舞台で全て表彰台を継続。キャリアを通じて安