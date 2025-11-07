事件発生から26年後に逮捕された殺人事件の容疑者は、被害者夫の高校同級生だった。長期間にわたり容疑者が執着し続けていたことが報道で露わになり、衝撃は広がり続けている。臨床心理士の岡村美奈さんが、ストーカー加害者の分類から犯行への道筋を推測する。

【写真】安福容疑者が暮らしていたとされる一軒家。隠れるように暮らしていたのか

＊ ＊ ＊

容疑者は被害者の夫の高校時代の同級生だった。1999年11月に起きた名古屋市西区主婦殺害事件から26年たった2025年10月31日、安福久美子容疑者（69才）が殺人の疑いで逮捕された。被害者は高羽奈美子さん（当時32）、安福容疑者が持参したとみられる刃物で刺されて亡くなった。

犯人は逮捕されたがわからないことが多い事件である。なぜこのような事件を起こしたのか。これまでの情報から気になるのは2点だ。1つは容疑者には”ストーカー”的な気質があったのではないだろうかという点、もう1つは容疑者の結婚や家庭が本人が望むものとは違い、幸せではなかったのではないかという点だ。

被害者の夫は、高校の同級生で同じ部活に所属していた安福容疑者から好意を寄せられていたといい、バレンタインデーにチョコを渡されたりラブレターを渡されたり、大学時代は大学まで押しかけられ、帰りを待って声をかけてきたこともあったという。喫茶店に連れていったが、泣かれて大変だったと夫の高羽悟さんはメディアの取材に答えていた。当時はまだストーカーという言葉がそこまで浸透していなかったが、今ならストーカー行為と捉えられるだろう。振り向かれなくても付きまとうという執着心が容疑者には強かったようだ。

ストーカー行為とは、特定の人に繰り返し接近したり、付きまとったりする行為をいう。ある調査研究の結果によると、その動機としてあげられるのは恋愛感情、復讐心や怒り、怒りと恋愛感情が交じったものだという。元交際相手に殺害されてしまった事件や、ファンに殺害されてしまった事件など、ストーカーによる凶悪な事件は後を絶たない。オーストラリアの研究機関では、ストーカー加害者に対して、対象や対象との関係性、動機、精神病理性の有無から拒絶型、憎悪型、親しくなりたい型、相手にされない求愛型、略奪型の5つの型に分類している。

拒絶型は夫婦や恋人など元パートナーとの親密な関係性が壊れることがきっかけとなるため、復讐心が強く、相手の苦痛や被害には無頓着といわれ、憎悪型は自分が相手から酷い扱いを受けている被害者だと思い込むため、相手に恐怖や不安を与えることが目的となる。親しくなりたい型は孤独感や相談できる友人がいないことが背景にあり、相手の気持ちなどお構いなしにアプローチを続ける。相手にされない求愛型は短期的であることが多く、自分の気を引いた見知らぬ他人や憧れの対象とつきあう権利があると信じ、相手の気持ちには無関心で理解せず関わりを持とうする。略奪型は常軌を逸した性癖や興味のために相手を尾行し盗撮や覗き、力の行使などを行うとされる。

タイプ別から推測すると、大学時代に押しかけてきたという容疑者は当時、親しくなりたい型だったのかもしれない。これまでの証言から容疑者が社交的だったという話は聞こえてこない。当時、容疑者には心から相談できる友人がいたのだろうか。このタイプは「いずれ自分の気持ちを分かってくれる」という幻想や妄想的な信念を抱いていることが多く、ストーカー行為が長期化しやすいというが、その後、容疑者が高羽さんの所に押しかけたという証言は出ていない。高羽さんにとっては安福容疑者が自分のことを諦めたように見えただろうし、そこで終わったと思っていたはずだ。しかし安福容疑者にとってはそうではなかったのだろう。高羽さんへの執着心や妄想的な信念は心の中にくすぶっていたと思われる。

容疑者の執着心や感情を揺さぶったのは、事件発生の5か月前に行われた高校の部活のOB会での再会だったと推測できる。高羽さんが容疑者に結婚して子供がいることを伝えると、安福容疑者も「私も結婚して仕事も家事もばりばりやっている。やりがいがある」と生き生きとした様子で話していたという。だがこの発言は本当だったのだろうか。同窓会などでは、同級生らに下に見られたくないなどと見栄を張るというのはよく聞く話だ。幸せでなくても幸福な家庭を築いているように見せたいし、うまくいかなくても仕事で活躍しているように思わせたいというのが人の心理だ。

同窓会で高羽さんに会った時、容疑者の心の中には”もしかして”という期待に似た幻想が高まったのかもしれない。同窓会の前から会いたいという気持ちが募っていたことも考えられる。だが幸せな家庭の話を聞き、その幻想が裏切られたという感情が湧いた可能性もある。さらに幸せそうな高羽さんを前にした時、自分の境遇と比較しただろう。「やりがいがある」と言ったという容疑者だが、その言葉とは裏腹に夫との結婚生活や家庭において満たされず、考えていた幸福とは違ったのではないだろうか。幸せな日々を送っていたなら、その幸せを壊すような行為を自分から起こしはしないと思う。

高羽さんの妻や子どもの存在を知れば、その姿を見たくなっただろう。被害者を自分の期待や幻想を打ち砕いた相手、享受できただろう幸せを奪った相手と思い込んだかもしれないし、高羽さんの幸せを壊したかったのかもしれない。恋愛感情と復讐心と怒りが混ざり合った感情を抑えることができなかったのか、抑えようとしなかったのか。容疑者は凶行に及んだ。

動機などの解明はこれから始まるだろう。26年の時を経て、事件を起こした彼女の心の闇が明らかになることを願う。