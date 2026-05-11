10日、新潟県立北越高校で男子ソフトテニス部のバス事故を巡る記者会見が開かれ、学校側が経緯と臨時保護者会の内容を説明した。【映像】事故の経緯を説明する顧問学校側は「学校としてはバス事業を行う会社に人数、場所、行き先などをパッケージで示し、バス運行をお願いした。事業者のバスを使って目的地まで運んでもらう以上、それなりの費用が発生する」と説明。事故現場で回収したカバンから人数・行き先を記した蒲原鉄道